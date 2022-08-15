В ОАК обозначили сроки первого полета полностью импортозамещенного SSJ100

Первый полет полностью российского SSJ100 запланирован на середину следующего года, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании», – цитирует Слюсаря РИА «Новости».

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что авиационные предприятия Комсомольска-на-Амуре с 2024 года смогут ежегодно выпускать 20–40 гражданских самолетов SSJ100.

До этого источники сообщали, что «Аэрофлот» якобы планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов.

—