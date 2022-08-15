Максим Галкин оправдывает своих российских поклонников и высмеивает Бабкина и Долину

Максим Галкин сейчас находится в Латвии с коротким гастрольным туром. В Сети появилось несколько фрагментов с концертов. Подписчики считают, что юморист внес существенные изменения в свои концерты после отъезда из России.

С начала этого года юморист в свои 46 лет выступает только в зарубежных странах. Оттуда он активно критикует российских политиков. Многие считают, что Максим Галкин не вернется в Россию после столь резких высказываний со сцены. Пользователи Сети отметили, что пародист стал более благодарен тем, кто посещает его концерт. Недавно он даже назвал своих зрителей кормильцами.

Именно поэтому муж примадонны обязан комментировать любой поток негатива. Именно это и произошло в данный момент. Максим разместил в своем блоге видео, в котором объяснил, что всегда был благодарен любому зрителю. Также шоумен показал несколько видео с российскими исполнителями.

“Каждый раз, когда я выкладываю видео после концертов, я благодарен своим зрителям. Обязательно найдутся N подписчиков, которые начнут благодарить меня за благодарность, а я стал, а почему я их раньше не благодарил. Если вам лень перематывать свою ленту, я расскажу. Я никогда не был на концерте, не поблагодарив зрителей. Чтобы доказать это (хотя я не знаю, как это доказать), я сейчас заклеил экран и пролистал пленку, чтобы увидеть, как я их поблагодарил. Я заклеил экран и пролистал его. И я заявил, что Лос-Анджелес – моя любимая аудитория. “Ну, вы можете посмотреть, если вам лень листать”, – сказал комик в свои 46 лет.

Но его преданным поклонникам не нужно придумывать оправдания. Для других они могут быть неуместны. Максим, у вас с Аллой все самое лучшее. Супер! Ты замечательный человек! “; “Ты не будешь хорошим для людей, потому что они неблагодарные! Ты потрясающий! Талантливый, умный; Максим! Ты отличный музыкант! Твой яркий талант приносит радость людям на концертах. Твоя доброта и забота о зрителях всегда ценится. Огромное вам спасибо!”. поддержали подписчики Галкина.

Важно отметить, что пародист критикует не только власти, но и своих бывших коллег из шоу-бизнеса. “Я не понимаю, почему вы должны быть за власть”. Они хотят ухватить оттуда какие-то крохи, чтобы их заметили. А Бабкина и Долину они не видят”, – сказал муж Аллы Борисовны во время одного из выступлений.