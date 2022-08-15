Шишкова или Решетова? Эксперт раскрыл, какой из спутниц Тимати он отдает предпочтение

Романы Тимати управляют друг другом, а читатели смеются над тем, что Тимати расстается с возлюбленными после рождения детей. Ирина Чукреева, звездный астролог, проанализировала натальную карту Тимура, чтобы определить, почему он не может иметь длительных отношений. Она также предположила, кто из его возлюбленных будет хорошей парой.

StarHit попросил Ирину Чукрееву, звездного астролога, проанализировать натальную карту артиста и подтвердить некоторые его критические замечания. Оказалось, что Тимати, несмотря на свою кажущуюся брутальность и любвеобильность, в первую очередь является маменькиным сынком. Лишь во второй категории Тимати – альфа-самец.

“Тимати был зачат 15 августа. По солнечному знаку он – яркий Лев. Он – король вечеринок и всего сущего. В момент его рождения Луна находилась в Скорпионе. Такое положение позволяет матери легко влиять на своего сына. Это может привести к экстремальным ситуациям, когда мать пытается контролировать сына и выбирает для него невест.

Удивительно, что 38-летняя Симона Юнусова шутит о бывших девушках своего сына. Остается только удивляться, как ему удается сохранять статус сексуального мачо. Симона была особенно добра к Анастасии Решетовой. Неудачливая свекровь часто шутила над брюнеткой, но это было довольно цинично.

Ирина отмечает, что у Тимати уже есть женщина, которая может сделать его счастливым. Это так, барабанная дробь! Это не его нынешняя возлюбленная. Как вы думаете, кто?

“Также Луна в карте мужчины показывает образ будущей супруги. Тимати видит идеальную спутницу спокойной, манипулирующей, сексуальной и доминирующей женщиной. Она не готова прощать ему ошибки и не зависит от него в финансовом плане. Такой тип поведения трудно изменить или даже флиртовать с другими женщинами на публике. Это может привести к скандальной ситуации. С кем из дам шоумена ему наиболее комфортно? Чукреева говорит, что Алена Шишкова и ее Солнце в Скорпионе – идеальная пара для артиста.

“У дочери Алены Тимати, Алисы, натальная карта показывает, что она контролирует ситуацию, в то время как Тимур буквально тонул под своими эмоциями, обидами и переживаниями. Карта маленькой Алисы указывает на динамику в отношениях ее родителей. Поскольку она родилась с Солнцем и Рыбами, ее отец – Рыбы. Это плохой знак для Тимати, так как его харизма и внутренняя энергия находятся далеко от дома. Из-за этого ему трудно построить гармоничные отношения с семьей. Алена Шишкова не была подходящей женщиной для Тимати. Согласно ее Марсу в Раке, блондинка желает иметь рядом с собой мужчину, ориентированного на семью”, – раскрыл астролог Юнусов.

По словам Чукреевой, мнение матери повлияло на отношения рэпера с Анастасией Решетовой в качестве второй невесты. Даже без гороскопа понятно, что молодые люди не подходят друг другу.

“Анастасия Решетова – Солнце и Марс в Водолее, Венера в Рыбах и Луна в Рыбах. Это значит, что для Тимати она слишком непосредственна и романтична. Он ей тоже не нравится. Брюнетке нужен партнер, который не похож на нее, имеет необычные увлечения, открыт для путешествий и экспериментов. Не Король Лев, ей нужен друг-мужчина. Ситуацию Тимати по отношению к Насте можно проанализировать, заглянув в гороскоп. Мальчик воспринимает своего отца как человека, который ведет за собой, прислушивается к чужому мнению, соглашается с кем-то более влиятельным. Мама Тимати может быть таким ведущим партнером. Анастасия, согласно ее натальной карте, слишком прямолинейна и покладиста”, – заключила Ирина.

Отношения между Тимати и его нынешней партнершей, Валентиной Ивановой (19 лет), не были счастливыми. Однако девушка скрывала дату своего рождения, чтобы не раскрывать правду. Почему она уменьшила свой возраст? Потому ли, что она снизила свой возраст?

Ирина хотела, чтобы Тимур был более творческим в новом солнечном году. Это может быть предупреждающим знаком. Что может сделать Тимати? Важно переоценить его отношения с матерью и ограничить влияние других людей. Тимур должен понять, что он может выбрать достойную девушку без одобрения и руководства матери. Рэпер должен сиять ярче и делать больше творческих работ. Это даст ему больше самоуважения и силы, что, в свою очередь, позволит ему чувствовать себя более сильным. Тимур, делай больше! Это то, что ты должен был сделать!