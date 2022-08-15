 

Комитет ООН по разоружению внёс израильский «Железный купол» в список неконвенционального оружия

15.08.2022, 15:33, Разное
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Комитет ООН по разоружению и борьбе с неконвенциональными видами вооружений внёс в свой чёрный список израильскую систему ПРО «Железный купол».

С такой просьбой к Организации ещё в прошлом году обратился ХАМАС, пожаловавшись на слишком высокую эффективность комплекса.

Международные эксперты установили, что применение «Железного купола» нарушает принцип военной паритетности и сильно снижает шансы арабских боевиков на эффективное противостояние Израилю. Кроме того, ракеты, запущенные по объектам ЦАХАЛ, могут быть сбиты над жилыми кварталами, что ставит под угрозу жизнь мирных израильтян и вызывает огромное беспокойство у руководства ХАМАС.

Свои подписи под постановлением уже поставили глава комитета Халед аль-Захани и независимый наблюдатель Мохаммад Джихари, что означает немедленное вступление документа в силу. Израиль обязан будет в кратчайшие сроки целиком отключить «Железный купол» и уведомить об этом оппонентов, после чего можно будет обсудить снижение уровня эффективности системы.

По оценкам ООН, согласования займут не менее двух лет, затем состоятся двухэтапные контрольные испытания – таким образом, вернуть своё ПВО в строй государство сможет не ранее, чем к 2025 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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