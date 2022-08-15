 

“Раз, два!”: абсолютно голая женщина устроила зарядку в одинцовском сквере

15.08.2022, 15:25, Разное
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По интернету распространяется видео, на которой голая женщина устроила зарядку в одинцовском сквере. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, обнаженная дама прямо на глазах у гуляющих подпрыгивала и считала: “Раз, два!”. Происходящее снял на смартфон кто-то из очевидцев.

Пользователи Сети принялись гадать, что заставило женщину выйти на улицу в чем мать родила. По мнению некоторых, “спортсменка” просто проиграла спор. Есть и те, кто считает, что девушка употребляет запрещенные вещества. Говорят, позже ее задержали местные жители и отвели к полицейским.


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