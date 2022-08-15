Грамотно подобранная обувь – фундамент стиля: какие модели будут в тренде этой весной

Для создания гармоничного образа важно правильно подобрать не только одежду, но и обувь. Трендовые модели преобразят любой лук, но необходимо знать, что именно сейчас в моде. Вот какой обувью точно стоит пополнить гардероб в нынешнем году.

Лоферы

Такая обувь — прекрасный вариант на межсезонье, на весну или на осень. Челси лучше всего сочетаются с джинсами или брюками прямого кроя. В качестве верха подойдет блейзер или пиджак оверсайз. В таком наряде не стыдно ходить на работу в офис.

Челси

Так называются полуботинки на массивной подошве без застежек и шнуровок – они в этом году в тренде. Отдавайте предпочтение обуви из натуральной кожи. Убедитесь в том, что качество на высоте и что ботинки не промокают: это очень важно с приближением дождливой осенней погоды.

Классические туфли

Речь идет об остроносых туфлях или босоножках на шпильке, но невысокой. Такая обувь подходит, если нужно создать образ с акцентом на женственность.

Ботинки на шнуровке

Массивные ботинки на шнуровке уверенно ворвались в уличную моду. Они удобные, хорошо сочетаются с облегающими брюками, легинсами. Их стоит сочетать с плащом, пальто и другой удлиненной верхней одеждой. Также подойдет толстовка оверсайз, которая скроет паховую зону.

Белые сапоги

В моде — изделия до середины икры, как показано на главном фото. Белые сапоги эффектнее всего смотрятся в монохромном луке. Сочетайте их с другой белой одеждой, чтобы создать образ дорогой женщины.

Сапоги-трубы

Со стороны такая обувь выглядит несколько грубовато. Чтобы образ не получился слишком брутальным, сочетайте такие сапоги с изделиями мини: платьями или юбками. Таким образом вы сможете добиться идеальной гармонии, включив и женственные, и мужские детали в один лук.

В спортивном стиле

Смело доставайте из шкафов кеды и кроссовки, ведь обувь в спортивном стиле сейчас весьма актуальна. Ее преимущество заключается в том, что она сочетается с любой без исключения одеждой. Универсальный вариант — это белоснежные кеды или кроссовки.

С узким носком

Плюс такой обуви заключается в том, что она зрительно удлиняет ноги, помогает сделать образ более женственным и элегантным. Туфли с острым носком прекрасно впишутся в любой образ в офисно-деловом стиле. Они сочетаются как с юбками, так и с брюками и платьями.

Ботильоны на каблуке

Основное требование заключается в том, что каблуки должны быть устойчивыми. А это означает, что они будут относительно широкими. Позабудьте о неудобных шпильках, отдав предпочтение удобству и комфорту.