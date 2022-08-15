 

Глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах

15.08.2022, 14:55, Новости дня
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Россия сегодня должна развивать высокоточное оружие, оружие на новых физических принципах, беспилотные системы и системы сетецентрического управления войсками, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Нам нужно высокоточное оружие, нам нужны системы, основанные на новых физических принципах, и лазерная техника, и высокомощные лазеры, многосредная робототехника, необитаемые подводные аппараты, авиационные беспилотные средства, оперативно-тактические, тяжелые, разведывательные. Системы сетецентрического управления в рамках боевого звена, искусственный интеллект, система управления войсками, <…> вот это направление – один из трендов, который заложен на ближайшие два-три года», – передает его слова ТАСС.

Михеев пояснил, что такие выводы сделаны на основе анализа прошедших конфликтов.

Напомним, бывший глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский заявил, что прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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