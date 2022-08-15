Аксенов назвал ложью информацию о «бегстве» людей из Крыма

Информация о бегстве людей из Крыма является ложной, угроз полуострову с украинской стороны нет, сообщил в эфире канала «Россия-24» глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С точки зрения того, что из Крыма бегут – это ложь полная. Что кто-то опасается – конечно. <…> При том, что подавляющее большинство россиян поддерживают наши вооруженные силы, наших ребят, которые героическую работу ведут, территории освобождая от националистов, поддерживают президента, тревога все равно есть. Люди боятся, за близких и родных переживают, для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

Глава Крыма отметил, что Министерством обороны по поручению президента в Крыму приняты исчерпывающие меры.

Ряд проукраинских телеграм-каналов ранее распространили фотографии автомобильных пробок, сопровождая их комментариями, что якобы туристы и жители уезжают с полуострова.

Напомним, в Крыму на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа введен высокий уровень террористической опасности.

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