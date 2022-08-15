 

Аксенов назвал ложью информацию о «бегстве» людей из Крыма

15.08.2022, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Информация о бегстве людей из Крыма является ложной, угроз полуострову с украинской стороны нет, сообщил в эфире канала «Россия-24» глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С точки зрения того, что из Крыма бегут – это ложь полная. Что кто-то опасается – конечно. <…> При том, что подавляющее большинство россиян поддерживают наши вооруженные силы, наших ребят, которые героическую работу ведут, территории освобождая от националистов, поддерживают президента, тревога все равно есть. Люди боятся, за близких и родных переживают, для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым», – сказал Аксенов, передает ТАСС. 

Глава Крыма отметил, что Министерством обороны по поручению президента в Крыму приняты исчерпывающие меры. 

Ряд проукраинских телеграм-каналов ранее распространили фотографии автомобильных пробок, сопровождая их комментариями, что якобы туристы и жители уезжают с полуострова.

Напомним, в Крыму на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа введен высокий уровень террористической опасности. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»

24.09.20 / В Верховном суде США прощаются с Рут Бейдер Гинзбург

10.01.22 / В Минцифры одобрили идею отменить плату за роуминг для россиян в Казахстане

23.12.20 / Скорее накажут, чем повысят — новые данные пролили свет на расовую дискриминацию в ВВС США

24.10.20 / Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки Туктамышевой

28.07.22 / Счетная палата раскритиковала импортозамещение в сфере цифровизации

18.01.22 / В Meta извинились за блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене

15.08.21 / Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане

22.02.21 / Таран: За каждым предприятием, которое выполняет гособоронзаказ, стоят интересы определенных групп

04.12.20 / СК заочно обвинил руководителей украинских радикальных организаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика