 

Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры

15.08.2022, 14:55, Новости дня
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Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, сообщил президент Владимир Путин на форуме «Армия – 2022», он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.

«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных камандно-штабных и других видах учений», – цитирует Путина РИА «Новости».

Российская сторона видит большие перспективы в подготовке иностранных военных.

«Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», – заключил глава государства.

Также на форуме президент отмечал, что у РФ на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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