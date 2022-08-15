Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры

Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, сообщил президент Владимир Путин на форуме «Армия – 2022», он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.

«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных камандно-штабных и других видах учений», – цитирует Путина РИА «Новости».

Российская сторона видит большие перспективы в подготовке иностранных военных.

«Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», – заключил глава государства.

Также на форуме президент отмечал, что у РФ на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.

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