Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, сообщил президент Владимир Путин на форуме «Армия – 2022», он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.
«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных камандно-штабных и других видах учений», – цитирует Путина РИА «Новости».
Российская сторона видит большие перспективы в подготовке иностранных военных.
«Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», – заключил глава государства.
Также на форуме президент отмечал, что у РФ на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет