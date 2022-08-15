Лилия Хегай, звезда “Битвы экстрасенсов”, по-своему развлекается, танцуя и поедая перед камерой

Экстрасенс намотала на шею желтый платок и начала двигаться перед телефоном, напевая песни из советских сказок. Она часто общается со своими абонентами. Она дает советы, делится размышлениями о жизни и защищается от нападок злоумышленников. В социальных сетях эта жительница известна как Бабка Ежка.

Каждый день Лилия общается со своими подписчиками в социальных сетях. Она часто общается со своими последователями во время еды. Хегай – рассказчица и не прочь поведать истории о своей жизни. Хегай говорит, что у нее есть блог, чтобы мошенники не наживались на ее имени. Медиум не ведет дистанционных приемов, а блог использует только для развлечения. В последнее время любимым форматом победителя пятой серии “Битвы экстрасенсов”, является поедание на камеру под советские песни.

Простые видеоролики просматриваются сотни раз и нравятся многим. Пользователи сети шлют Лилии позитив и желают ей здорового аппетита. Недавно Лиля в очередной раз порадовала своих поклонников. Во время мытья полов ясновидящая в возрасте 57 лет танцевала под современную музыку. Хегай выполняла странные подергивания, похожие на упражнения из фитнес-программы. Она улыбалась и проводила тряпкой по кухонной плитке.

Брюнетка была обожаема своими последователями, которые не скрывали своей радости и осыпали ее комплиментами. “; “Как ты слаженно красива?”; “Бодрая женщина. Энергичная”.

Напомним, что Лилия Хегай была участницей проекта, спонсируемого ТНТ, в 2008 году. Тогда жительница поразила зрителей своими талантами. Однако после телепередачи она резко сменила свою деятельность. Сейчас она активно ведет блог и называет себя БабкаЕжка. Экстрасенс не знает, с чем связаны резкие перемены.