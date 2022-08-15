Илья Резник: у Пугачевой не может быть преемницы

Илья Резник высказал свое мнение относительно появления на российской сцене новой Примадонны. Поэт-песенник уверен, что преемницы у Аллы Пугачевой нет и никогда не будет.

После усложнения геополитической ситуации в мире Алла Пугачева, как и некоторые другие российские звезды, уехала из России. Все это вызвало разговоры о возможном скором появлении на отечественной эстраде новой Примадонны, певицы такого же уровня, которая заменит легенду. Однако такого уровня звезда уже не появится в стране, уверен Илья Резник, поэт-песенник, написавший для народной артистки СССР не одну песню.

Стоит отметить, что многие музыкальные эксперты и селебрити считают, что преемницей Аллы Борисовны могла бы стать Азиза. Певица из Узбекистана обладает хорошим вокальным тембром, диапазоном и певческим мастерством. Кроме того, по мнению дизайнера Аники Каримовой, достойной заменой Примадонны исполнительница могла бы стать благодаря артистическим способностям. Илья Резник соглашается со стилисткой, что Азиза действительно гениальна. Однако это не позволит ей заменить собой Пугачеву, и сделать это не сможет ни одна из артисток.

Позицию Резника разделяет и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, часто высказывающий свое мнение по тому или иному поводу. Он напомнил, сколько шлягеров в репертуаре Примадонны, карьера которой началась еще в далекие 1970-е годы. На ее счету множество побед в международных конкурсах, ее любили и любят целые поколения меломанов СССР, РФ и ближнего зарубежья. Стоит отметить, что после переезда сначала в Израиль, а потом в Латвию Алла Пугачева так и не возобновила свою певческую деятельность, тогда как ее супруг Максим Галкин активно гастролирует в странах Европы и даже запланировал выступление в Австралии. Многие почитатели таланта исполнительницы надеются, что звезда вернется к началу сентября.