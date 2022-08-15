 

Мария Хамматова, блогер с нездоровой худобой, станет многодетной матерью

15.08.2022, 14:15, Разное
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При рождении вес Марии Хамматовой составлял 34 кг. Однако такой маленький вес не помешал ей многократно стать матерью. На днях блогерша родила третьего ребенка.
Несколько месяцев назад Мария Хамматова стала героиней шоу “За гранью!”. Она пояснила о своем небольшом весе. Молодая жительница не делает ничего, чтобы сохранить стройность. Она говорит, что питается здоровой пищей и не набирает вес. В своем блоге она пояснила о своей третьей беременности. Она рассказала, что родила при весе 42,5 килограмма.

Маше было нелегко переносить роды. Она мужественно все перенесла и даже не попросила обезболивающего. Ребенок родился здоровым. Сейчас наследница находится дома, где ее ждут сын, дочь и муж. По словам женщины, она уже наелась молока, поэтому теперь важно было выспаться.

Во время беременности Мэрайя набрала вес благодаря диетологу, который посчитал, что жительница не страдает анорексией.

“Я не всегда чувствую себя голодной. На завтрак у меня манная каша и запеканка. Обед – это суп или второе блюдо. Бутерброды с майонезом или колбасой – мои любимые. Перед сном могу позволить себе кусочек торта”. Она сказала, что после подсчета я потребляю примерно 1300 калорий в день и максимум 1500 калорий каждый день.


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