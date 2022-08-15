 

Как быстро и дорого сдать квартиру в аренду

15.08.2022, 14:05, Разное
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На основе анализа предпочтений арендаторов жилья специалисты по недвижимости сделали ряд выводов. Чаще всего при поиске квартиры человек вбивает в поисковики запрос на цену.

Треть пользователей при поиске квартиры для аренды устанавливает максимальную стоимость в фильтрах. Также для людей важно внутреннее обустройство квартиры. Для многих важно, чтобы в квартире была мебель и необходимая бытовая техника.

Кроме того, люди снимают квартиру недалеко от метро. Для ряда пользователей было важно условие возможности заселиться в съемную квартиру вместе с домашними животными.

Быстрее всего люди снимают благоустроенное жилье. Хороший свежий ремонт и удобства помогут быстрее сдать свою квартиру. В половине случаев такую квартиру можно сдать примерно за пять дней.

При этом квартиры с ремонтом ищут как правило семейные пары и одинокие люди. Для тех же, кому важнее сэкономить, ремонт будет не столь важен.

Еще одним важным фактором стало число комнат. Лучше всего сдаются однокомнатные квартиры. На втором месте идут студии и уже потом двушки. Наиболее редко люди ищут под аренду трехкомнатные квартиры.


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