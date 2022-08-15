 

Подмосковная полиция уничтожила 600 кустов каннабиса

15.08.2022, 14:05, Разное
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В Московской области прошел очередной этап оперативно-профилактического мероприятия “Мак”. Цель – обнаружить и ликвидировать нелегальные, а также дикорастущие посевы мака, конопли и других наркосодержащих растений, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Так, в Ленинском округе полицейские нашли и уничтожили 600 кустов дикорастущей конопли. В общей сложности трава занимала площадь более два гектара. Как сообщают “Вести Подмосковья” каннабис сначала скосили, а потом сожгли.


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