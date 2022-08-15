Скандалы: «Не дают жить в своей стране»

Сын уральского миллиардера Пумпянского считает родиной Швейцарию, но вынужден переехать в Турцию

Санкции больно бьют по семьям миллиардеров, привыкших жить на два дома. Внуки некоторых наших олигархов с трудом говорят по-русски. Они вряд ли смогут стать полноценной частью европейской элиты, но стараться будут до последнего. Такие мысли возникают, когда узнаёшь о злоключениях в Швейцарии сына одного из крупнейших бизнесменов Урала Дмитрия Пумпянского. В России компания отца зарабатывала на поставке труб «Газпрому», в Женеве богатому наследнику отключили телефон и заморозили банковские счета.

«В Швейцарии он больше не может покупать продукты питания, одежду, предметы гигиены», – пишет газета Blick о санкциях против 35-летнего Александра Пумпянского. И добавляет: «он самостоятельно строил свою жизнь», – дескать, к активам и связям отца отношения ни имеет. Пумпянские давно стараются подчеркнуть: Александр – не металлург, а финансист; инвестиционный бизнес в Женеве он практически полностью создавал сам; да и виноградник Пари Сен Жан де Бебиан во французском Лангедоке – якобы полностью его проект. Но для жителей Свердловской области его фамилия вряд ли отделима от «Трубной металлургической компании» и группы «Синара».

В мае прошлого года Александр Пумпянский возглавил совет директоров Sinara Financial Corporation – международного финансового холдинга, о создании которого объявила группа «Синара», на тот момент официально подконтрольная Дмитрию Пумпянскому. Предполагалось, что холдинг предоставит клиентам услуги доверительного управления, брокерское обслуживание на рынке РФ и иностранных рынках, управление активами, аналитику и консультирование. Насколько можно понять, ядром холдинга стала компания Sinara Capital Management (Женева), созданная ещё в конце 2000-х – тоже как будто специально для сына уральского миллиардера.

В 2008 году Александр Пумпянский – на тот момент ему был 21 год, и он только-только получил степень бакалавра в Университете Женевы, – пришёл в Sinara Capital Management (Sinara SA) на должность инвестиционного аналитика. Если верить швейцарскому журналу Bilan, это было нечто вроде семейного траста. SCM управляла финансами семьи Пумпянских и, по всей видимости, инвестировала в иностранную недвижимость дивиденды от банка «Синара» и «Трубной металлургической компании».

Согласно торговому реестру Швейцарии Александр Пумпянский сложил полномочия директора Sinara SA с 23 марта 2022 года – вскоре после введения санкций. Однако сама компания обозначена в реестре как действующая. Если так, то неудивительно, что в разговоре с журналистами Blick Пумпянский-младший больше сетует не столько на остановку бизнеса в Европе, сколько на бытовые неурядицы.

Из Женевы на Урал и обратно

Пумпянский-старший в 1990-х годах руководил несколькими металлургическими заводами на Урале, затем возглавил Синарский трубный завод. Постепенно в 2005 году бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций группы компаний «Синара», стал председателем правления ОАО «ТМК». Трубная металлургическая компания – крупнейший российский производитель труб. ТМК входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса, и не последнюю роль здесь сыграли многомиллиардные заказы «Газпрома». В 2006 году Пумпянский выкупил пакеты акций «ТМК» у Сергея Попова и Андрея Мельниченко, в итоге холдинг полностью перешел в руки Дмитрия Пумпянского. В Женеве был создан филиал группы компаний «Синара», позже появилась та самая компания Sinara Capital Management.

Александр Пумпянский живёт в Швейцарии уже 6 лет, став гражданином этой страны в 2016 году, все его трое детей родились в этой стране. Хотя несколько лет назад он приезжал обратно в Екатеринбург и даже говорил, что «кажется, выбор сделал»: «Бизнес в России у нас очень крупный, и, конечно, это основная точка скопления наших интересов — это мной и движет. И потом, мы все-таки русские, мы из России, это наш регион, мы его, наверное, больше понимаем, здесь на сегодняшний день есть такие бизнес-возможности, которых за рубежом нет». Но все же на своей родине не остался – снова уехал за границу. Возможно, следуя такой логике: «Проводя большую часть своего времени за границей, мы являемся в определенном смысле послами России и мы стараемся рассказать и о культуре, и о народе, и о наших взглядах».

Что касается бизнес-возможностей, то Александр Пумпянский скромно утверждает: «Я не олигарх». Однако состояние его отца Дмитрия Пумпянского Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов. Да и самого Александра Пумпянского тоже «посчитали»: в 2020 году он попал в список Forbes богатейших наследников в России, с оценкой состояния в 2,1 млрд долларов, а в 2021 году Пумпянские вошли в топ-20 миллиардеров Forbes.

«Я, по сути, представитель второго поколения бенефициарного владельца — Дмитрия Александровича [Пумпянского]. Бизнесы растут, все основные направления сегодня — это уже бизнесы федерального масштаба, а ТМК — мирового масштаба. И моя задача — это, во-первых, преподносить какое-то стратегическое мнение и взгляд на эти бизнесы», – так когда-то рассказывал Александр Пумпянский о своей роли в семейном деле, отмечая, что принимает участие в крупных перспективных сделках.

Лучше в Турцию, чем в Россию

3 августа власти Швейцарии поддержали уже седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий эмбарго на поставки золота. А в конце июля власти страны добавили в санкционный список еще 54 физических и девять юридических лиц. Но Пумпянские попали под санкции еще в марте. Еще тогда отец и сын перестали быть бенефициарами группы «Синара», покинули советы директоров компании «Синара», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ». Дмитрий Пумпянский ушел с поста президента «Синары». Александр Пумпянский сложил с себя полномочия председателя советов директоров группы и банка «Синара». Акции TMK Steel Holding Limited были переданы исполнительному директору ТМК Андрею Каплунову, первому заместителю гендиректора по спецпроектам ТМК Вячеславу Попкову, генеральному директору ТМК Игорю Корытько и Марине Керч (возглавлявшей финансовую дирекцию компании). Также была распределена и доля в банке «Синара».

Дела у этих предприятий, к слову, идут неплохо. Мы помним, как в 2021 году ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод, входивший в десятку крупнейших производителей трубной продукции. В том же 2021 году холдинг «Синара» объявил о создании скоростного трамвая для Ростовской области, решив инвестировать в проект более 35 млрд рублей. До конца августа нынешнего года администрация Ростова-на-Дону планирует переедать трамвайную сеть города компании «Синара-ГТР» в концессию на 25 лет.

На фоне этого Александр Пумпянский жалуется, что заблокированные счета не позволяют ему оплачивать ипотеку в Швейцарии, сотовый оператор Swisscom заблокировал его номер телефона. Особая печаль – невозможно стало платить аренду автомобиля серии BMW X7, обидно – срок действия автостраховки истекает в конце года. «У семьи осталось немного денег. Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», – возмущается Пумпянский. Газете Blick он сказал, что попытался объяснить ситуацию Государственному Секретариату Швейцарии по экономике (SECO). Однако чиновники ответили на его письмо лишь спустя четыре месяца. Насколько можно понять, они сообщили, что в исключительных случаях ведомство может одобрить платежи с заблокированных счетов. SECO предложила сыну российского миллиардера прислать на согласование смету его ежемесячных расходов, которую, по-видимому, рассматривает до сих пор.

Известие о нужде, с которой столкнулся известный земляк за границей, получило в Екатеринбурге большой общественный резонанс. В одном из местных баров даже решили послать Пумпянскому гостинец: колбасу, картошку, «Колу» отечественного производства, макароны, гречку и консервы. «Посылку собрали, чтобы Александр не забывал, что Родина его любит и ждёт!» – прокомментировал коллектив заведения в своём телеграм-канале. Однако вопреки всему Александр Пумпянский явно не собирается возвращаться в Россию.

Как пишет Blick, Александр Пумпянский подчеркивает: трое его детей родились в Швейцарии, французский – их родной язык. «Они ходят там в школу и имеют там друзей. Ещё неизвестно, увидят ли они их снова после летних каникул», – рассуждает издание. Пока что сын Дмитрия Пумпянского вместе с женой и детьми переехал в Турцию. Тяжело быть миллиардером в эпоху глобальной нестабильности.

Кстати

У Пумпянского-старшего тоже неприятности за границей – он фактически лишился своей любимой яхты. Основной яхтой миллиардера была 72-метровая Axioma. Недавно бизнесмен начал строить новую яхту My Bro, оснащенную вертолётной площадкой, теннисным кортом, кинотеатром под открытым небом и даже собственной мини-подлодкой. Но миллиардеру явно придется поумерить пыл. Ранее «Наша Версия» сообщила, что Axioma была арестована властями Гибралтара, и в августе будет продана с аукциона (ее стоимость оценивается в 75 млн долларов). Ситуация выглядит так, что яхта была приобретена Дмитрием Пумпянским с использованием заёмных средств банка JPMorgan. Если банк решил забрать предмет залога, то уместно предположить, что владелец яхты допустил просрочку платежа по кредиту.

Мария Константинова

Оригинал материала: “Наша Версия”