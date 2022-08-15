Мнение: Дым для Донбасса

Бизнесмен Эрик Аршакуни занимался мелкоотповой продажей сигарет и другой табачной продукции. В 2019 году начал приторговывать мелким оптом и безакцизными сигаретами.

Бизнес, видимо, шел не очень успешно, потому как Аршакуни жил в съемной квартире в Одинцово и ездил на автомобиле, приобретенном в кредит.

А возможно, что бизнесмен не мог купить себе квартиру, потому что большую часть заработанного тратил на поддержку Донбасса. Дружил с бывшим главой ДНР Александром Захарченко, погибшим 31 августа 2018 года, был хорошо знаком с Мотороллой, погибшим 16 октября 2016 года.

Аршакуни сформировал и отправил на Донбасс десятки фур с гуманитаркой, организовал помощь украинским беженцам в Воронежской и Ростовской областях.

После начала спецоперации России на Украине закупал и передавал экипировку, бронежилеты, шлемы, обувь для подразделений Росгвардии, ФСБ и армии.

А 4 августа Хорошевский суд Москвы отправил Эрика Аршакуни в СИЗО. И не только по статье 171.1 УК . «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции» без акцизных марок. Бизнесмену вменили еще и ст. 210 УК (организация преступного сообщества), приравняв продажу безакцизных сигарет к преступлениям отъявленных отморозков, в послужном списке которых убийства, грабежи, похищения людей, изнасилования.

Подробности:

Возможно, что уголовное дело по ст.210 УК в отношении перекупщика контрабандных сигарет – это какой-то тайный сигнал всему российскому бизнесу, работающему или только собирающемуся работать на Донбассе….

PS Видео выложил и на YouTube и в Rutube. Как говорят матерые ютуберы, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

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