 

Умерла звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210» Дениз Дауз

15.08.2022, 13:35, Новости дня
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Американская актриса Дениз Дауз, снимавшаяся в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончалась на 65-м году жизни, сообщил канал Fox News со ссылкой на сестру звезды Трейси Дауз.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Дауз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», – цитирует телеканал сестру актрисы, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, Дауз госпитализировали 7 августа, она провела неделю в коме, «борясь с тяжелой формой менингита»

Дауз известна своей ролью миссис Тизли в сериале «Беверли Хиллз, 90210». Актриса снималась в сериалах «Альф», «Анатомия страсти», «Баффи – истребительница вампиров», «Кости», а также в фильме «Реквием по мечте».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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