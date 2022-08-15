Ростех презентовал скоростной мотосерф на «Армии-2022»

Ростех представил опытный образец мотосерфа на форуме «Армия-2022», первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил опытный образец мотосерфа на форуме «Армия-2022». Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 кубических см. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 килограммов, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать короткие повороты с минимальной потерей скорости и прыжки, рассказали в Ростехе.

Новинка разработана специалистами челябинского радиозавода «Полет» холдинга «Росэлектроника».

«Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного серфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока – из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи. Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы», – сообщил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

«В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа», – подчеркнул он.

Ранее на «Армии-2022» показали новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км.

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