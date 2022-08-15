Страны Таможенного союза введут потолок цен на продукцию компании Apple

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Бобруйске обсудили вопрос предельных цен на высокотехнологичную продукцию иностранных производителей.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено компании Apple и гаджетам, ввозимым ей на территорию Таможенного союза.

Представитель министерства торговли Киргизии (Кыргызстана) Албатай Жалилбеков уведомил присутствующих, что в связи с высокой инфляцией за последние 5 лет продажи продукции Apple в стране упали на 30 процентов. Причиной такого явления он назвал слишком завышенные цены на товары компании.

– От лица министерства торговли Киргизии мы отправляли официальное письмо в офис Apple в Купертино. Я точно знаю, что оно дошло, ведь его вёз курьер, но обращение полностью проигнорировали. В связи с этим предлагаю прибегнуть к жёстким административным мерам, – предложил чиновник.

По итогам обсуждения рабочая группа, состоящая из представителей России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, единогласно приняла решение о введении потолка цен на любую продукцию Apple на территории Таможенного союза в размере, эквивалентном 200 долларам США. Ограничения действуют на всю технику: смартфоны, умные часы, ноутбуки.

Новое положение вступит в силу с 5 декабря 2022 года.

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