Мнение: О последнем шансе Зеленского… Даже без вопросов

Украинский президент Владимир #Зеленский в воскресном своём вечернем видеообращении частично дополнил, а частично дезавуировал недавнее нашумевшее заявление относительно необходимости массового запрета шенгенских и других западных виз для россиян. Повтор этой, мягко говоря, юридически не бесспорной идеи, активная и моментальная её поддержка сразу рядом европейских стран, в первую очередь — имеющих давние исторические счёты с Россией, и сразу начавшиеся телодвижения в этом направлении на уровне ЕС говорят, как минимум, о трёх важных вещах.

Во-первых, этот «экспромт» был заранее хорошо подготовлен, и вероятно — извне. Политическая активность вокруг новой инициативы необычно высока для «отпускного» августа. Во-вторых, суть вопроса — совсем не в визах: на кону много больше. И в-третьих, что самое главное…

Дела у Киева, похоже, совсем плохи. Реальное их положение, а не в «напевах Арестовича». Иначе зачем бы это всё понадобилось?

«Работаем над новыми санкциями против России и над тем, чтобы простимулировать её граждан почувствовать свою часть ответственности за то, что происходит», — заявил Владимир Зеленский в свежем видео. И обратился к россиянам, но почему-то на украинском: «Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом – ваш голос должен звучать в поддержку Украины».

При этом украинский президент не стал повторять свой прежний тезис относительно желательности аннулировать все ранее выданные визы россиянам и депортировать их на Родину. Всё-таки прямые ассоциации с действиями тоталитарных коммунистических режимов, принудительно перемещавших людей сотнями тысяч, а то и миллионами, для Запада пока ещё политически неприемлемы. Но лишь пока. В любом случае, эту часть своей «санкционной» программы Владимир Зеленский вынужден был снять хотя бы на время.

Зато он попытался дополнить «свою» инициативу видимостью правового обоснования. Отчего и появился этот тезис: не протестуете — значит, поддерживаете и помогаете Режиму™. А значит — «соучастники» его деяний и тоже должны отвечать. Такая вот попытка с чёрного хода протащить-таки в повестку дня тезис о «коллективной ответственности» всех россиян. Что, разумеется, открывает уже совсем другое «окно возможностей» по отношению к русским, особенно с учётом того их расчеловечения, которым сейчас активно и каждодневно занимается украинская пропаганда.

О реальной же «поддержке» говорит почти полное отсутствие добровольцев. Восемь лет назад всё было совершенно иначе. Люди тысячами буквально рвались в «шахтёры и трактористы» ©. А сейчас даже за огромные по меркам российской глубинки деньги, 200-300 тыс. руб. в месяц — кое-где это эквивалент годовой зарплаты среднестатистического мужика — агитаторы не могут набрать людей «на контракт». Говорят, им приходится шариться уже по местам, не столь отдалённым, но и там, несмотря на заманчивые условия (амнистия через шесть месяцев «контракта»), проблемы. Наконец, даже среди штатных пропагандистов нет особого желания косплеить Аркадия Гайдара, Илью Эренбурга и Константина Симонова: почти все предпочитают студийные баталии реальной «правде из окопа». А когда выбираются на денёк «в командировку» в уже безопасные районы, выходит конфуз.

Что же касается пафосного «граждане РФ должны почувствовать», то и здесь есть сомнения. По данным статистики, загранпаспорта есть примерно у 30% россиян. При этом 80% населения страны либо вообще не выезжали за пределы её рубежей, либо путешествовали 10 и более лет назад, а каждый третий так и не выбрался ни разу даже из своего региона. Что же касается шенгенских виз, они сейчас имеются у 4-5% россиян, включая детей. То есть, #Россия в массе своей «не заметит» очередного запрета, тогда как главным пострадавшим окажется отечественный средний класс, где настроения в основном проевропейские, а не «запутинские». Классическое «бей своих, чтобы чужие боялись».

Но испугаются ли те, «чужие»? Вряд ли. Они даже, скорее всего, не поймут, о чём весь сыр-бор. Увеличит ли отмена виз, если она состоится, протестный потенциал российского общества? Если да, то не существенно, в пределах статистической погрешности. Создаст ли всё это добавочные трудности Режиму™? Сомнительно. Если «голодные» бунты история знает, то «визовых» ещё не было ни разу.

Но утопающий хватается и за соломинку…

Неужели и впрямь дела у киевской власти настолько плохи?

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