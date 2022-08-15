 

Сын Никаса Сафронова набрал почти 300 килограммов

15.08.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В знак протеста сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к зданию после того, как McDonald’s закрыл российский рынок. Несмотря на это, Лука не отказался от фастфуда и продолжал набирать вес.
Пианист, которому 29 лет, уже давно страдает от лишнего веса. Мужчина не борется с ним. Несколько месяцев назад вес Сафронова-младшего составлял 270 килограммов. Лука беспокоился о своем похудении после того, как американский ресторан быстрого питания ушел с российского рынка. Опасения музыканта оказались беспочвенными. Всего за пять месяцев сын музыканта стал весить… 289 кг.

Он смело встал на весы в программе “Пусть говорят”. Дмитрий Борисов, ведущий программы, был немало удивлен цифрами. “Дима явно был очень удивлен. Все получится! В студии присутствовало много героев, которые рыдали, утверждая, что не смогут жить при весе 220 кг и умрут от жира. А я вышел счастливым, оптимистично настроенным на жизнь и бодрым. Я поднимал настроение всем, кто был меньше меня по внешнему виду! – поделился Лука.

Не стоит питаться так, как задумал Сафронов. После съемок он полетел в Египет и наслаждался кальяном, а также разнообразными изысканными блюдами. В блоге пианист делится впечатлениями об отдыхе. “В Египте все прекрасно: море теплое, еда вкусная. Все узнают меня и подходят фотографироваться. За совместные фотографии я теперь беру плату с девушек. Они не только фотографируются, но и стараются прикоснуться к разным местам. Это не должно стоить дорого! Я беру дорого. Каждый снимок стоит десять долларов”. Мужчина заявил, что сегодня он уже заработал около 200 долларов.

Важно отметить, что подписчики любят Луку Сафронова, и не только за внешность, но и за его богатый внутренний мир. “Браво! Он очень счастливый молодой человек. Лука, ты замечательный молодой человек. “Лука, твое поведение и хладнокровие достойны восхищения. Всегда большая честь видеть и слышать тебя”, – написали поклонники в последнем сообщении музыканта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.21 / Женщина-портьера – Личное мнение

16.09.21 / Австралия по ошибке разорвала контракт с французской компанией Naval Group, опасаясь санкций Роскомнадзора

08.02.22 / Мнение: Анонс встречи

07.12.21 / Мнение: США и НАТО упорно трудились

14.10.20 / Скандалы: Михаил Леонтьев снова ответит за дебила

15.04.22 / Die Welt – в ВОЗ рассказали об обнаружении новых вариантов коронавируса

30.11.21 / С 1 января в России уменьшится размер рулона туалетной бумаги

28.11.21 / О. Георгий Эдельштейн: «Наши иерархи всегда были и остаются лакеями»

14.01.21 / Участникам The Beatles присвоили звание народных артистов Республики Дагестан

22.11.21 / Боня пришла пожрать – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика