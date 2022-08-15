Сын Никаса Сафронова набрал почти 300 килограммов

В знак протеста сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к зданию после того, как McDonald’s закрыл российский рынок. Несмотря на это, Лука не отказался от фастфуда и продолжал набирать вес.

Пианист, которому 29 лет, уже давно страдает от лишнего веса. Мужчина не борется с ним. Несколько месяцев назад вес Сафронова-младшего составлял 270 килограммов. Лука беспокоился о своем похудении после того, как американский ресторан быстрого питания ушел с российского рынка. Опасения музыканта оказались беспочвенными. Всего за пять месяцев сын музыканта стал весить… 289 кг.

Он смело встал на весы в программе “Пусть говорят”. Дмитрий Борисов, ведущий программы, был немало удивлен цифрами. “Дима явно был очень удивлен. Все получится! В студии присутствовало много героев, которые рыдали, утверждая, что не смогут жить при весе 220 кг и умрут от жира. А я вышел счастливым, оптимистично настроенным на жизнь и бодрым. Я поднимал настроение всем, кто был меньше меня по внешнему виду! – поделился Лука.

Не стоит питаться так, как задумал Сафронов. После съемок он полетел в Египет и наслаждался кальяном, а также разнообразными изысканными блюдами. В блоге пианист делится впечатлениями об отдыхе. “В Египте все прекрасно: море теплое, еда вкусная. Все узнают меня и подходят фотографироваться. За совместные фотографии я теперь беру плату с девушек. Они не только фотографируются, но и стараются прикоснуться к разным местам. Это не должно стоить дорого! Я беру дорого. Каждый снимок стоит десять долларов”. Мужчина заявил, что сегодня он уже заработал около 200 долларов.

Важно отметить, что подписчики любят Луку Сафронова, и не только за внешность, но и за его богатый внутренний мир. “Браво! Он очень счастливый молодой человек. Лука, ты замечательный молодой человек. “Лука, твое поведение и хладнокровие достойны восхищения. Всегда большая честь видеть и слышать тебя”, – написали поклонники в последнем сообщении музыканта.