 

Надутые губы, изящный нос: новая девушка Антона Гусева подозрительно похожа на Романец

15.08.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Антон Гусев расстался с Викторией Романец в апреле этого года. Их развод был оформлен в июле. Мужчина не стал долго горевать и нашел себе девушку, похожую на его бывшую супругу.
Антон, которому 33 года, ежедневно публикует в своем блоге фотографии с Яной Герштейн (парикмахером). Они выглядят почти одинаково, несмотря на то, что Виктория – жгучая брюнетка, а новая подруга Гусева предпочитает оттенки блонда. Мужчина сразу же утешился своим очередным выбором.

Антон также разместил на своей странице в соц сетях страстное видео, на котором Герштейн целует его. Влюбленные провели сексуальный момент за кухонным столом. Похожие кадры выложил Гусев с Викторией.

Бывшая участница “ДОМа-2″, спокойно говорит о своем прошлом, а затем отдыхает на прекрасных пляжах Ниццы. Антон очень отличается от меня, поэтому наши пути быстро разошлись”. Она поделилась, что нет ничего удивительного в том, что один из них пытается построить новые отношения или с кем-то потусоваться.

Она напомнила обеспокоенным читателям своего блога, что после пяти лет брака супруги не нажили совместного имущества и не родили детей. “Мы кайфовали и отдыхали”. По словам теледивы, за последний год они доставляли друг другу неудобства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06.22 / Для активации новых телефонов Samsung в России потребуется письменно осудить северокорейский режим

15.08.22 / Мнение: Кризис тоталитарных медиа

15.06.21 / Крючком можно создать красивые корзиночки. Украшаем интерьер своими руками

20.02.22 / Мнение: Механизм

14.06.22 / Парки Москвы подготовили для подготовили для горожан пленэры, концерты и кинопоказы

06.06.21 / 16 примеров, что получится, если позволить дизайнерам креативить без ограничений

24.02.22 / “Страх и неопределенность”: как справиться с тревогой на фоне новостей о спецоперации на Украине

22.09.21 / Трендовые стрижки осени и модные окрашивания для них: советы стилистов

27.05.21 / Мошенник обманул целую страну и стал богаче на 3 млрд рублей

29.07.22 / Мендеш: Моей целью было стать чемпионом в ЦСКА и расти как игрок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика