Надутые губы, изящный нос: новая девушка Антона Гусева подозрительно похожа на Романец

Антон Гусев расстался с Викторией Романец в апреле этого года. Их развод был оформлен в июле. Мужчина не стал долго горевать и нашел себе девушку, похожую на его бывшую супругу.

Антон, которому 33 года, ежедневно публикует в своем блоге фотографии с Яной Герштейн (парикмахером). Они выглядят почти одинаково, несмотря на то, что Виктория – жгучая брюнетка, а новая подруга Гусева предпочитает оттенки блонда. Мужчина сразу же утешился своим очередным выбором.

Антон также разместил на своей странице в соц сетях страстное видео, на котором Герштейн целует его. Влюбленные провели сексуальный момент за кухонным столом. Похожие кадры выложил Гусев с Викторией.

Бывшая участница “ДОМа-2″, спокойно говорит о своем прошлом, а затем отдыхает на прекрасных пляжах Ниццы. Антон очень отличается от меня, поэтому наши пути быстро разошлись”. Она поделилась, что нет ничего удивительного в том, что один из них пытается построить новые отношения или с кем-то потусоваться.

Она напомнила обеспокоенным читателям своего блога, что после пяти лет брака супруги не нажили совместного имущества и не родили детей. “Мы кайфовали и отдыхали”. По словам теледивы, за последний год они доставляли друг другу неудобства.