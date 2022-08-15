 

Никогда не был богат: Максим Покровский признался в отсутствии больших накоплений

15.08.2022, 12:50, Разное
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Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело», откровенно пояснил о своем материальном положении. Как оказалось, он никогда не был богатым человеком и не имеет больших накоплений.
О своих финансовых делах музыкант пояснил в интервью журналистам одного из изданий. Несмотря на то, что в 1990-х годах его рок-коллектив был одним из самых популярных в СССР и России. Однако это, как заверил журналистов сам Максим Покровский, не принесло ему огромных капиталов. Несмотря на то, что сейчас артист переехал на постоянное место жительства в США вместе со своей семьей, его дела не настолько блестящи, как хотелось бы.

Причем причиной такого материального положения стало, как считает сам артист, отсутствие слишком выраженного и показного патриотизма. Те его коллеги, которые поддерживают Россию и действия властей страны, уверен Покровский, зарабатывают существенно больше именно благодаря этому.

При этом сам лидер группы «Ногу свело» не понимает позицию и даже способ мышления своих коллег. Перед этим Покровский заявил, что не будет поддерживать отношения с выехавшими из РФ артистами. Сам же музыкант выступает против спецоперации, записывая на эту тему песни и снимая видеоролики.


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