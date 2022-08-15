Никогда не был богат: Максим Покровский признался в отсутствии больших накоплений

Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело», откровенно пояснил о своем материальном положении. Как оказалось, он никогда не был богатым человеком и не имеет больших накоплений.

О своих финансовых делах музыкант пояснил в интервью журналистам одного из изданий. Несмотря на то, что в 1990-х годах его рок-коллектив был одним из самых популярных в СССР и России. Однако это, как заверил журналистов сам Максим Покровский, не принесло ему огромных капиталов. Несмотря на то, что сейчас артист переехал на постоянное место жительства в США вместе со своей семьей, его дела не настолько блестящи, как хотелось бы.

Причем причиной такого материального положения стало, как считает сам артист, отсутствие слишком выраженного и показного патриотизма. Те его коллеги, которые поддерживают Россию и действия властей страны, уверен Покровский, зарабатывают существенно больше именно благодаря этому.

При этом сам лидер группы «Ногу свело» не понимает позицию и даже способ мышления своих коллег. Перед этим Покровский заявил, что не будет поддерживать отношения с выехавшими из РФ артистами. Сам же музыкант выступает против спецоперации, записывая на эту тему песни и снимая видеоролики.