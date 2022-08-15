На Воробьевых горах заканчивается строительство трамплина и горнолыжного склона

Первые трассы для катания на лыжах и санках появились на Воробьевых горах больше века назад. Это место считается не просто историческим. Здесь со времен СССР располагается тренировочная база горнолыжников. На Воробьевых горах начинали свою спортивную карьеру многие знаменитые российские горнолыжники.

Комплекс активно развивался до 1980-х, однако после пришел в упадок. Кресельный подъемник и трамплины перестали отвечать требованиям безопасности. К модернизации спортивного кластера приступили в 2016 году. Через два года открылась канатная дорога. Она связала смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом “Лужники”.

В сентябре завершится строительство спортивного комплекса с

кресельной канатной дорогой

и горнолыжными склонами. Тогда же его и введут в эксплуатацию. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

“Идут пусконаладочные работы на канатной дороге, на ней будет 14 кресел по шесть посадочных мест, также ведутся работы по благоустройству”, – сообщил он.

По словам Загрутдинова, кресельная канатная дорога длиной 320 метров сможет перевозить до тысячи человек каждый час. А на горнолыжных трамплинах смогут тренироваться 180 спортсменов ежесуточно. Зимой на горнолыжных склонах будут работать два ратрака. С помощью этих машин будут готовить горнолыжные склоны и лыжные трассы.

Руководитель департамента строительства также рассказал, что в этом месте строятся три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения. Их длина составит 250, 170 и 325 метров. А еще здесь появятся два трамплина для прыжков на лыжах.

Говоря о развитии столичного района Раменки стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” открыты Новый корпус школы № 37 (Мичуринский проспект, 28), детский сад (Мосфильмовская улица, 88), начальная школа при гимназии №1306 (Мичуринский проспект, 15), построены три станции метро (“Ломоносовский проспект”, “Раменки” и “Мичуринский проспект”), сквер на улице Столетова, благоустроена Воробьевская набережная, изменены четыре маршрута транспорта, очищен пруд “Раменки”.