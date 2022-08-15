 

В столице продлили “оранжевый” уровень природной опасности из-за жары

15.08.2022, 12:40, Разное
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Гидрометцентр России сообщил, что в Москве продлили “оранжевый” уровень природной опасности из-за жары. В ближайшие дни в столице ожидается сухая солнечная погода, воздух прогреется до 32 градусов тепла, сообщает Радио 1.

Помимо этого, Роман Вильфанд посоветовал жителям Южного, Северо-Кавказского регионов, Краснодарского края и Ставрополья с осторожностью находиться на солнце в ближайшие дни из-за высокого ультрафиолетового индекса. Об этом пишет VSE42.RU.

Также в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии температура поднимется до +43 градусов. “Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату”, – цитирует синоптика телеканал “360”.


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