Смольный не смог обеспечить Петербург достаточным количеством коек для пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург столкнулся с дефицитом больничных коек для пациентов с диагностированным COVID-19 в местных больницах. Но ни действующая администрация, ни губернатор Александр Беглов не прилагают никаких усилий, чтобы решить эту проблему.

СМИ уточнили, что в настоящий момент в городе уже занято более 90% мест для вышеуказанной категории больных. Официальные источники Смольного объявили, для пациентов развернули 2 142 койки, из которых уже занято 1 954 места.

Однако в Северной столице растет число людей с COVID-19. По данным «Фонтанки», за 14 августа в Петербурге выявили 3 761 новый случай. Но Смольный, похоже, не собирается увеличивать коечный фонд. Журналисты не исключают возможности того, что чиновники позднее вновь ведут в Северной столице жесткие ограничения.

Неэффективная антиковидная политика местной администрации ранее уже приводила к катастрофическим последствиям. Из-за них город не раз возглавлял список населенных пунктов РФ с наибольшим количеством заболевших.