Взвешиваем все «за» и «против»: в какое время нужно мыть голову — утром или вечером

Некоторые люди моют голову вечером, другие же делают это утром, чтобы сделать укладку на чистые волосы. В обоих случаях есть свои преимущества и недостатки, в которых обязательно нужно разобраться. Стоить разобраться с тем, как правильно мыть голову и когда это лучше всего делать. Вот несколько советов.

Есть ли разница, когда мыть голову

Чтобы волосы быть чистыми и быстро росли, важно правильно выбрать время их мытья. Во многом это зависит от того, в каком состоянии находятся пряди.

У каждого варианта есть определенные особенности. Вот несколько полезных и практичных советов, которые обязательно помогут выбрать самый лучший вариант.

Утро

Если привыкли просыпаться рано и встаете задолго до того, как нужно идти на учебу или работу, то можно помыть голову утром и позволить прядям высохнуть естественным путем, не пересушивая их тепловыми инструментами.

Однако, если волосы длинные или любите поспать подольше, то утреннее мытье головы будет связано с использованием тепловых приспособлений, именно поэтому, нужно обязательно пользоваться специальными средствами, минимизирующими повреждение.

Плюсы утреннего мытья головы заключаются в том, что волосы не будут торчать во все стороны, как после засыпания с мокрыми прядями.

Также можно полностью контролировать текстуру и структуру создаваемой прически, используя при этом разные средства для укладки.

На внешний вид и общую структуру локонов может повлиять выбранный шампунь и кондиционер, а также используемые маски. Стоит помнить о том, что важно проводить регулярный уход и восстановление прядей, чтобы компенсировать вред от тепловых инструментов.

Вечер

Большинство людей считает, что лучше всего мыть голову непосредственно перед сном. Это наилучший вариант для всех тех, кто не желает портить волосы сушкой феном.

Можно просто вымыть пряди, нанести кондиционер, аккуратно все это расчесать и придать желаемую текстуру.

Однако некоторые считают, что вредно ложиться спать со слишком мокрыми волосами. Это связано с тем, что сон с влажными прядями может повредить их, сделать более ломкими и склонными к повреждению.

Кроме того, это может повлиять на текстуру волос и через некоторое время можно будет обнаружить то, что они жирнеют намного быстрее. Именно поэтому, решая мыть голову на ночь, нужно помнить о том, что важно хорошо высушить пряди, правильно подобрать шампунь и сделать укладку перед сном.

Если будет проводиться сушка феном, то обязательно нужно нанести спрей для термозащиты локонов, чтобы не повредить их.