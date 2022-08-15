Скандалы: «Первые трусы я украл у жены друга»

Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?

В России и женщины, и мужчины все чаще сталкиваются со странными предложениями на сайтах объявлений: другие пользователи пытаются познакомиться с ними, отпускают комментарии по поводу их внешности, преследуют в интернете или пытаются купить их одежду, предварительно уточняя, пахнет ли она. При этом за пределами популярных сайтов процветает и рынок по продаже и покупке бывшего в употреблении нижнего белья.

«Они пахнут?»

«Никогда раньше не понимала, почему девушки фоткают одежду на вешалках, а не на себе. Теперь понимаю», — признается москвичка Ольга. Она выставила на продажу летние платья и обувь через популярный сервис объявлений. За одну ночь ей написали десятки мужчин, желающих познакомиться и буквально навязывающих свое общество. Некоторые даже предлагали секс за деньги.

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Просмотры объявлений были разные — от 20 до 200 и более за день, рассказывает Ольга. В зависимости от вещи. Больше всего просмотров набрали короткие летние сарафаны и облегающие платья. «Страшно подумать, сколько раз на них дрочили», — смеется героиня. Адрес и номер телефона она не указывала, в переписку с мужчинами не вступала. Кроме одного — он казался действительно заинтересованным в покупке женской обуви и не делал пошлых намеков, в отличие от остальных.

Сначала он попросил сделать фото обуви изнутри. Это были обыкновенные лоферы, я ходила в них на работе, и они лежали у меня в офисе. Так ему и сказала: мол, ладно, как буду на работе — сфоткаю. Обещал подождать. И почти сразу спросил, а есть ли туфли на каблуках. Сказала, что есть, даже фотки скинула — но они не высокие, видимо, не секси. Не стал даже отвечать. Чуть позже кинула ему фото внутренней части лоферов. Он спросил: «Они пахнут внутри?» И тут-то я все поняла. — Ольга

Еще одна россиянка, попросившая не называть ее имя, рассказала «Ленте.ру», как решила избавиться от части ненужных вещей, продав их за 500-1000 рублей или отдав на благотворительность. Ей написал некий мужчина. Он стал настойчиво предлагать девушке 5000 рублей за минет — дескать, отношения ему не нужны и безразличны, времени на женщин жалко и так далее.

Вероятно, считает она, этот человек пишет всем подряд и ищет девушек, которые действительно вынуждены продавать вещи от безысходности.

«Он попросил встать и покрутиться»

Чаще всего такие объявления атакуют именно фейковые аккаунты. Как правило, у девушек спрашивают, пахнет ли одежда или обувь, делают непрошеные комплименты или зовут на свидание. Иногда поводом для непристойных предложений становятся совершенно любые предметы, выставленные на продажу. Например, с этим столкнулась пользовательница сайта объявлений Соня, когда продавала книгу «Мир под кайфом. Вся правда о международном наркобизнесе». Сначала ее собеседник попросил придержать товар на месяц, а затем позвал девушку на свидание. Позже его заблокировали.

Странные ситуации с интернет-харассментом встречаются не только на агрегаторах по продаже вещей, но и на сайтах по репетиторству, и случаются не только с девушками, но и с молодыми людьми. Даниил (имя изменено) работал репетитором по английскому и предлагал свои услуги на одном из сайтов. Ему написал один пользователь и предложил позаниматься онлайн.

Мы созвонились в Skype, у меня был включен свет, и меня было видно. Его же видно совсем не было. Единственное, что я слышал — это стремный звук работы холодильника. Начал тестировать его, понял, что английский у него отличный. Напрягло, что он начал интересоваться какими-то личными подробностями моей жизни. Когда я сказал, что недавно пошел заниматься спортом, то он вдруг попросил встать и покрутиться. Я постарался перевести разговор в шутку, но он начал делать какие-то комплименты. Тогда пришлось повесить трубку. Он заваливал меня сообщениями, но я его везде заблокировал. — Даниил

Даниил говорит, что на тот момент на сайте у него был всего один отзыв. Можно предположить, что навязчивый пользователь искал кого-то подходящего по возрастным параметрам и полу, а вовсе не по популярности и оценкам на сайте.

Врач-сексолог Елена Малахова утверждает, что подобные комплименты и знакомства на сайтах по продаже вещей, как правило, опасности не представляют.

«На сайтах знакомств [в отличие от сайтов с объявлениями об услугах или продаже вещей] люди все же преследуют какую-то цель — познакомиться или заняться сексом. А здесь они знакомиться не хотят. Если проследить, то можно увидеть, что переписка здесь предназначена для того, чтобы получить новые эмоции, помастурбировать и вернуться за новой порцией ощущений, — рассуждает эксперт. — Второй аспект — это сексуальные фантазии, почему эти пользователи и обращают внимание на женскую одежду и тело. Такие люди не способны полностью воспринимать женщину как личность или субъект и воспринимают ее как частичный объект, это характерно для пациентов с девиацией. Но реального сближения эти люди сами боятся».

«Подписала, что колготки будут очень ароматными в такую погоду»

Корреспондент «Ленты.ру» попробовала провести небольшой эксперимент: опубликовала фотографии одежды и обуви на одном из популярных сайтов. Отклик от странных «покупателей» получила лишь на объявление с продажей женского нижнего белья, и вскоре выяснилось, что рынок ношеных трусов и колготок — это отдельный мир.

В России этот бизнес еще не так популярен, как в США или Японии, где б/у трусы можно купить в специальных автоматах в кварталах с секс-шопами. Однако и на отечественном рынке есть спрос и предложение на подобный товар. Чаще всего это специализированные сайты, иногда — тематические группы во «ВКонтакте» или в Telegram.

«Ленте.ру» удалось поговорить с пользователями специализированных сайтов и с теми, кто выстраивал свою торговлю поношенными вещами без посредников.

Пользовательница под ником ledi_mari23, которая продает трусы в тематических группах во «ВКонтакте» и в Telegram, рассказала, что все ее знакомые продавщицы и она сама — активные участницы движения коуча Владимира Баранова, психолога и «очень умного мужчины».

Он пропагандирует избавиться от нижнего белья совсем, поэтому продажа поношенных трусиков для меня прямо тяжкий труд, особенно если есть запрос на два или три ношения. Особого опыта пока мало, но спрос есть. Правда, реальных покупателей пока не так много, большая часть хочет халявы: просто поболтать или встретиться для секса. На мой взгляд, это не должно пресекаться. Ничего личного, просто бизнесю — ledi_mari23

В сообществе, где состоит ledi_mari23, многим продавщицам больше 35 лет, а продажа б/у вещей, по ее мнению, для них не единственный заработок.

«Есть медики, косметологи, специалисты по продвижению бизнеса. Это [продажа] скорее для развития себя самой, своей сексуальности, изучения мужской психологии, да и просто ради интереса, — продолжает она. – Запросы у мужчин разные: это могут быть просто трусики, комплект белья, чулки, колготки, носочки и даже использованные вибраторы».

Первый клиент собеседницы «Ленты.ру» назначил цену за трусы сам — 1500 рублей. Ее все устроило, а он прислал свои условия, как их нужно было носить перед продажей. «Все в рамках адекватности данной специфики», — отмечает она.

«Некоторые просят, чтобы трусики сняли на личной встрече при них, но это выходит за рамки конфиденциальности, — отмечает ledi_mari23. — За это выставляется цена в 10 тысяч рублей, и такие сразу сливаются. Тут сразу понятно, что мужчина хотел халявы и секса, а трусики ему не нужны».

Пользовательница по имени Таша рассказала «Ленте.ру», что ей удалось заработать около 10 тысяч рублей на продаже поношенного белья. Помимо этого она занимается продажей эфирных масел и проводит консультации по продвижению бизнеса в соцсетях. О бизнесе на поношенном белье она узнала случайно.

«Сначала спрашивали на сайте знакомств, потом писали там, где я без задней мысли продавала [новые] бюстгальтеры для женщин, — говорит она. — Поняла, что есть спрос, а значит, можно получать доход. И азарт присутствует, приходят в голову разные идеи, как интереснее придумать подачу белья, чтобы привлечь клиента».

О необычных запросах девушка подробно говорить отказалась. Но однажды клиент попросил ее сфотографировать трусы так, чтобы они были похожи на десерт, а в другом случае она сфотографировалась в стрингах и сапогах-болотниках для рыбаков.

Когда была жара, градусов 30, я сделала скрин с сайта погоды, а рядом была моя фотография, где я одета в колготки и высокие зимние сапоги. Подписала, что колготки будут очень ароматными в такую погоду. — Таша

«Приобретая аромат, я приобретаю близость с женщиной»

На специализированных сайтах (или, как их называют, «маркетплейсах ношеного белья») множество объявлений. Чаще всего цена начинается от 1500 рублей. Большинство аккаунтов — со статусом VIP, который можно купить за 1000 рублей и получить возможность писать сообщения как покупателям, так и продавцам.

«Ленте.ру» удалось поговорить с покупателем под ником Калашников. По его словам, ему 37 лет, он владеет небольшой компанией по отделке и ремонту квартир. Приобретает поношенные вещи Калашников уже три года — «практически с самого открытия». Утверждает, что стабильно покупает от одной до трех вещей в месяц, в основном женские трусы.

«Выгляжу вполне адекватно, не считая небольшого животика. В разводе. Постоянно на работе, времени не хватает на общение с противоположным полом, но иногда пользуюсь интим-услугами, — рассказывает собеседник «Ленты.ру». — А белье для меня — это просто «снять стресс». Разнообразить, условно, любовную утеху с самим собой. Я считаю, что запах — это основа близости с партнершей. Раскрывается фантазия. Приобретая аромат, я по сути приобретаю близость с женщиной».

Первый опыт у него был вовсе не с покупными трусиками:

Свои первые [трусы] я украл у жены друга. Сидели втроем, выпивали, отошел в ванную помыть руки, на сушилке увидел трусики жены. Когда я их увидел, почувствовал учащенное дыхание, а на фоне алкоголя это было просто невероятно. Белье я положил в карман, весь вечер сидел за столом и пожирал взглядом жену друга. Еще сходил с ума от того, что меня могут спалить. Вроде так никто и не узнал либо просто промолчали. Калашников

После этого, как сказал Калашников, «понеслось»: возникло желание покупать поношенное белье. Нашел один из сайтов, написал девушке и попросил ее носить трусы два дня. Через неделю забрал на почте посылку с трусами в вакуумном пакете. Ждал вечера, чтобы открыть.

«Я выпил вина. Открыл и развернул трусики. Черные, кружевные, осмотрел с двух сторон. Почувствовал запах. Эмоции были такие же, как когда я украл трусы жены друга, — вспоминает Калашников. — Ощутил близость с женщиной, и в то же время ее рядом не было. Могу сказать, что каждый аромат полностью индивидуален. Это как вспоминать своих бывших женщин, только интимнее, что ли».

Случаются и разочарования. Однажды он заказал трусы из Симферополя. Посылка шла две недели, на улице было лето. Когда на почте ему отдали коробку, то уже чувствовался запах, «как в подъезде в 90-е, когда нужду там справляли кошки». Калашников испытал некое разочарование, вышел из почтового отделения и сразу выбросил трусы в мусорное ведро. Правда, вернуть деньги у продавщицы требовать не стал.

Приемлемая цены за белье б/у, по его мнению, от 1500 до 3000 рублей. Фотоотчеты — по 100 рублей в день дополнительно. С одной из продавщиц пользователь постоянно поддерживает связь:

«На протяжении двух лет я общаюсь с единственной девушкой. Белье у нее практически не покупаю, хотя с этого все начиналось. Поддерживаю ее финансово просто так — за то, что она есть и тратит время на общение. Бывает, что пропадает на пару месяцев, после у нас снова возобновляется диалог, а потом снова ставится на паузу», — признается он.

«Покупателю важно, чтобы мой запах сохранился»

Две другие пользовательницы сайта, которые продают свои поношенные вещи около года, согласились рассказать «Ленте.ру» о том, почему они решили попробовать себя в столь необычном бизнесе.

Девушки под никами Невинный кролик и Sofia_Aroma предпочли остаться анонимными. На сайте есть лишь их фотографии в нижнем белье в разных позах — представление товара.

По словам Софии, вот уже четыре года она занимается вебкамом — в этой сфере есть множество людей с огромным разнообразием фетишей. Пользователи сайта, на котором работает собеседница «Ленты.ру», неоднократно предлагали ей продать трусы, но это запрещено правилами сайта. Так девушка перешла на маркетплейс поношенного белья.

За одну вещь София берет 2500 рублей (стандартная носка — один или два дня), дополнительные дни и пожелания к покупке оплачиваются отдельно. В месяц заработок составляет около 32 тысяч рублей, не считая подарков от покупателей. Продажа происходит без личных встреч, это табу, чтобы обезопасить себя, разделить личную жизнь и «работу» и не подвести женатых покупателей, которые могут «заиграться в состоянии возбуждения».

Основные предпочтения клиентов — трусики, пропитанные моим секретом, покупателю важно, чтобы мой запах как можно дольше сохранился на трусиках. Могут просить мастурбировать в них, заниматься сексом, перед отправкой иногда просят снять на видео. Хотят слышать мой голос, чтобы я называла их по имени и просила совершать определенные действия с моими трусиками. Я с уважением отношусь к фетишам, но есть вещи, которые неприемлемы для меня, и я не буду делать их за деньги. Чаще всего это тема, связанная с фекалиями, болью, кровью и неуважением. — Sofia_Aroma

Однажды девушка отправила 16 трусов в одной посылке, но их не нужно было носить перед отправкой. А в общей сложности продала больше 100 вещей — белье, колготки, чулки и носки.

В конце она добавляет: «Слышала одну интересную мысль, ее рассказал мне сам покупатель. Мужчина по своей природе — самец, которого возбуждает запах самки, феромоны. И поэтому это естественно — наслаждаться ношеными женскими трусиками».

Пользовательнице Алисе под ником Невинный кролик 22 года. Она учится в университете, временно не имеет возможности устроиться на работу. Как утверждает собеседница «Ленты.ру», для нее продажа белья — в первую очередь не источник заработка, а возможность дарить людям любовь, передавать им «самые теплые чувства и яркие эмоции».

В общей сложности она продала 35-60 трусов, четыре пары носков и несколько колготок. Самое большое, что заработала за месяц, — 20 тысяч рублей, опять же не считая подарков от покупателей.

Невинный кролик так описывает свою первую посылку покупателю.

Я девушка очень эмоциональная и чуткая. Сначала, как увидела сообщение от покупателя, по телу пробежала мелкая дрожь. Было очень волнительно и интересно, слегка смущалась, ведь в жизни я тихоня. Помню, как с заботой упаковывала трусики в зип-пакетик и искала подходящую коробочку. Невинный кролик

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Сексолог Елена Малахова допускает, что девушек, которые продают свои поношенные вещи, в первую очередь влекут вовсе не деньги.

«Первичный фактор — это фантазии. Кто-то готов взять их поношенные трусы, заплатить за это деньги. Их это, безусловно, возбуждает», — рассуждает эксперт.

Что же касается мужчин, то случается, что «на ярко выраженных этапах каких-то отклонений» они могут вовсе отказываться от секса в пользу подобных практик, уверена она.

«Они используют это белье, чтобы мастурбировать, нюхать, иногда надевать. Тут может возникнуть фетишистский трансвестизм. Такие мужчины не хотят менять пол, но хотят почувствовать себя в другом теле, что достигается ими на момент совершения девиантного акта. Ими используется полная инсценировка роли женщины: переодевание, создание женской прически, макияж, маникюр. После получения искомых ощущений мужчина возвращается к своей обычной гендерной роли. И так до следующего девиантного эпизода».

Сексолог добавляет, что сама по себе любовь к поношенной обуви является разновидностью БДСМ. На бессознательном уровне женская обувь символизирует для мужчин вагину.

Они осуществляют предгенитальную сексуальность, что-то вроде детской сексуальности — не могут полноценно совершить половой акт с вагиной, но могут, как ребенок, обо что-то потереться. И берут именно поношенную обувь, поэтому тут есть еще компонент мазохизма. Их возбуждает мысль, что эту обувь (вагину) уже кто-то использовал. — Елена Малахова, сексолог

Дарья Новичкова, Ольга Галковская

Оригинал материала: “Лента.ру”