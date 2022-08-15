 

Жителя Башкирии задержали за жестокое убийство бывшей супруги – чиновницы

15.08.2022, 12:12, Новости дня
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В городе Белорецк в Башкирии жестоко убили мать двоих детей и чиновницу, в нем подозревают бывшего супруга женщины, местного жителя, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта заявил, что на 31-летнюю руководительницу отдела мэрии напал бывший супруг, он подкараулил ее у дома и нанес 14 ударов ножом на глазах у ее подруг, передает РИА «Новости».

Иванюта пояснил, что у женщины остались двое маленьких детей. По словам главы района, мужчина ранее также избивал жену, после развода он угрожал ей расправой. Девушка обращалась в полицию, но «это не помогло предотвратить убийство».

В региональном СУ СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

«Подозреваемый задержан. Им оказался бывший супруг потерпевшей. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в ведомстве.

В региональном УМВД подтвердили, что супруга неоднократно обращалась в полицию с жалобами на мужчину.

«Информируем, что ранее женщина и ее родственники обращались в полицию с заявлениями о том, что бывший муж разбил окна по месту жительства потерпевшей, не отпускает ее из дома, забирает телефон и в дальнейшем сломал его, скандалит, а также преследует и угрожает расправой», – пояснили в ведомстве.

Подозреваемый привлекался к административной ответственности по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В феврале 2022 года его поставили на учет как «семейного дебошира», его регулярно проверял участковый уполномоченный.

«Также по ряду заявлений приняты процессуальные решения в установленном законом порядке, которые были поддержаны надзорными органами», – добавили в УМВД.

В 2020 году в Подмосковье мужчина проник в детский сад и убил работавшую там супругу на глазах у детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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