 

ВС России уничтожили в Украине более 100 наемников из Польши и Германии

15.08.2022, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Высокоточным оружием ВКС РФ поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

В результате удара армейской авиации ВКС РФ по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона данного соединения.

В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье ДНР ударами высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.

На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка ДНР, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.

Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населtнных пунктов Краматорск и Константиновка ДНР, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска ДНР.

Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосtлка, Крестище ДНР и Новоалександровка Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка ДНР, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области.

Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое ДНР», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели в Минобороны сообщили об уничтожении 2 тыс. украинских военных под Соледаром.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / В Николаевской области грузовик врезался в колонну военных автомобилей

11.09.20 / Стивен Биган: дополнительные санкции против руководства Беларуси готовятся

18.02.21 / “Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции”. Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского

28.10.20 / Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

31.03.21 / Кабмин запретил создавать паркоместа для автомобилей на тротуарах

17.06.21 / Гудков: Переговоры Байдена и Путина были не о том, как наладить связи, а как очертить границу, поставить вышки с пулеметами и развесить колючую проволоку

23.12.20 / Романенко: Шмыгалю, видимо, очень захотелось уйти с поста, став автором отмены санкций в отношении РФ

20.09.21 / На Днепре провели экспериментальное шлюзование. В Мининфраструктуры заявили, что оно улучшит речную логистику

02.08.20 / Минздрав Украины расширил список стран “красной” зоны

25.12.21 / Гражданин Молдовы хотел перевезти в Россию через Украину более 20 поддельных документов – Госпогранслужба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика