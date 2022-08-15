ВС России уничтожили в Украине более 100 наемников из Польши и Германии

Высокоточным оружием ВКС РФ поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

В результате удара армейской авиации ВКС РФ по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона данного соединения.

В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье ДНР ударами высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.

На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка ДНР, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.

Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населtнных пунктов Краматорск и Константиновка ДНР, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска ДНР.

Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосtлка, Крестище ДНР и Новоалександровка Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка ДНР, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области.

Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое ДНР», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели в Минобороны сообщили об уничтожении 2 тыс. украинских военных под Соледаром.

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