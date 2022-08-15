Мнение: «Придут русские, мы вас перестреляем здесь»

«Придут русские, мы вас перестреляем здесь» — что творили ВСУ в жилых кварталах Североденецка

Танки и окопы во дворах, огневые позиции в квартирах и другие факты преступлений ВСУ в Северодонецке. Как люди пережили несколько месяцев боев

На сегодня гуманитарная ситуация в Северодонецке существенно хуже, чем в Мариуполе (больше разрушений было только в Попасной), что требует серьезных и оперативных мер по восстановлению базовых основ жизнедеятельности.

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