Повстречалась и хватит – Личное мнение

Несколько месяцев новая девушка бывшего мужа Собчак не показывала фотографии, как она счастлива с Виторганом.

Некоторые это заметили и предположили, что молодая Ниночка рассталась с 49-летним Максимом.



Фото: Соцсети

Циркулирующие слухи заставили Нинидзе ответить.

Ну, она что-то там написала, что её личная жизнь — это её личная жизнь и вообще не ваше дело.

Вроде как всё в порядке пока, официально не расстались. Но я тут подумала, что и в самом деле ребятам пора завязывать.

Повстречались и хватит. Максим отошёл от развода, а Нино нужно двигаться дальше — девушка она ещё молодая.

Первая страсть, если она была конечно, прошла, а вот интересы разные. Максим в свои почти 50 спускается со склона, а Нино ещё делать карьеру в кино или чем она там занимается.

Виторгану нужна уютная баба, которая даст ему наконец посидеть на веранде с чаем в блюдце и вареньем. Нинидзе же необходимо тусоваться, искрить и зажигать, а не оправдываться, почему она не показывает дед-френда на фотографиях.

В общем, пора разбегаться.

Через сколько времени после начала отношений вы начинаете замечать, что совершенно несовместимы с партнёром? Год-два?

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