 

Мнение: Опережение графика

15.08.2022, 11:45, Разное
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Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Германии с опережением заполнены на 75 процентов. Об этом написал в своем Twitter глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер. Это показатели даже с опережением графика.

В то же самое время он заявил, что Германия должна сократить потребление газа на 20 процентов, чтобы гарантировано пройти зимний сезон. 20 процентов – это много. Больше, чем 15 процентов в среднем по всей Европе, особенно с учетом величины германской экономики.

С другой стороны, немецкое правительство само загнало страну в настолько серьезную зависимость от одного поставщика газа, поэтому теперь Германия будет расплачиваться за просчеты и провалы в управлении двух предыдущих правительств – Шрёдера и Меркель.

Так или иначе, но Германия, по всей видимости, справится в этом году и в этом сезоне. Не без проблем и, возможно, что с чрезвычайными мерами – тот же Мюллер вполне ясно дал понять, что в случае кризисных ситуаций принцип добровольности будет меняться на директивное управление потреблением энергии.

Следующий год Германия рассчитывает пройти с резким увеличением генерирующих мощностей, включая и ранее выведенные из эксплуатации, а также ускоренным вводом в строй новых. Если ей это удастся, то следующая зима станет проще и легче, а в 25 году немцы рассчитывают, что выйдут уже на бездефицитное потребление энергии.

Проще говоря – если Кремль и рассчитывал на то, что Европа и Германия примут его условия, то пока не видно, что шантаж работает. Скорее, наоборот. Дальше шансов на принуждение станет еще меньше.

Источник: Эль Мюрид


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