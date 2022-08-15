 

Побывавших за рубежом россиян попросят добровольно сообщить, проходили ли они там метадоновую терапию

15.08.2022, 11:33, Разное
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Россияне, возвращающиеся из заграничных поездок длительностью более одного месяца, теперь должны будут заполнить анкеты, в которых их попросят рассказать о том, какими противозаконными активностями они занимались в этот период и каким опасностям подвергались их несовершенолетние дети, если таковые имеются.

Межведомственная комиссия утвердила форму из 62 вопросов, которая позволит оперативно выявлять любителей нарушать законы Российской Федерации за рубежом. К примеру, один из вопросов гласит: «Проходили ли вы так называемую заместительную (метадоновую) терапию или иные псевдомедицинские процедуры или курсы, связанные с приёмом или хранением запрещённых наркотических веществ?».

Источник «Коммерсанта» в кабмине заверил, что это информация не будет использоваться для «расправ».

– Если кто-то с подачи недобросовестных СМИ думает, что это будут применять для бессудных расправ, это не так. Спешу обрадовать: будет и следствие, и суд. Потому что мы живём не на диком Западе, условно говоря, а в современном правовом государстве, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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