Врач объяснил истощенный вид Варнавы: Хороший метаболизм или отказ от еды

Диетолог Лия Гавашели объяснила, почему Екатерине Варнаве удается выглядеть настолько стройной, что она кажется почти истощенной. По мнению врача, юмористке в этом помогает хороший метаболизм или отказ от еды.

Экс-участница КВН и Comedy Women сумела построить успешную картеру, она востребована в музыкальных клипах, рекламе. При этом, не взирая на не юный возраст, она все так же восхищает поклонников своей стройной фигурой. При этом известно, что она делала пластические операции только по изменению черт лица. По мнению диетолога Лии Гавашели, есть два варианта, каким образом селебрити удается достигать такого результата. Во-первых, следует учитывать природный метаболизм актрисы, благодаря которому у нее повышается обмен веществ, что и приводит к худобе. Также упорная и трудолюбивая Екатерина Варнава может соблюдать для этого строжайшую диету.

Более того, не исключено, что она даже отказывается от некоторых приемов пищи или видов еды. Ведь раньше она выглядела несколько иначе и была девушкой в теле, не соблюдала каких-либо диет, как употребляя жирную пищу, так и не отказываясь от алкоголя. И только в последнее время вдруг начала терять вес. При этом доктор Гавашели не спешит хвалить юмористку за достигнутый успех в похудении. С точки зрения сохранения здоровья, ей все же лучше набрать хоть немного мышечной массы, уверена диетолог. Сейчас ее внешний вид можно назвать более похожим на истощенность, чем на стройность.

По медицинским стандартам у Варнавы наблюдается дефицит массы тела, что считается нарушением метаболических процессов в организме. Из-за нехватки жиров в женском организме может начаться дефицит эстрогенов. Нехватка таких гормонов способна вызвать проблемы с менструальным циклом. Стоит отметить, что сама звезда комик-шоу никогда не комплексовала по поводу своего внешнего вида. При этом в ее рационе отсутствуют рыба и морепродукты, а также мясо и птица. В основном девушка употребляет овощи, иногда включая в рацион яйца и творог. Также она никогда не ест после 18-19.00, а чаще всего не ужинает вовсе.