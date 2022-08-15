Нецензурно выразилась: Лера Кудрявцева обвинила СМИ в придумывании новостей о ее жизни

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева нецензурно выразилась в адрес журналистов. Селебрити обвинила папарацци в том, что они придумывают фальшивые новости о ее жизни.

Жизнь Леры Кудрявцевой, как и многих других отечественных звезд шоу-бизнеса, находится под пристальным вниманием не только многомиллионной армии поклонников, но и ее коллег-журналистов. Иногда в СМИ и Сети появляются новости, совсем не соответствующие реальным событиям в жизни. Это настолько возмутило теледиву, что она не сдержалась от нецензурных выражений в ответ парарацци.

В одной из социальных сетей 51-летняя ведущая разместила публикацию, в которой обрушилась с резкой критикой на некоторых коллег. В современной России, считает Кудрявцева, некоторые папарацци свели свою профессию до плачевного состояния. По ее мнению, новости в прессе придумываются просто из ничего, после выхода песни какого-нибудь артиста, после появления поста или просто высказывания какой-либо знаменитости.

Обычные посиделки в ресторане с подругой журналисты могут назвать подготовкой селебрити очередного судебного разбирательства и встречей с этой целью с юристом. Ключевыми у таких журналистов стали задачи придумывать и сочинять что-либо ради поднятия рейтинга, своего или издания, на которое они работают. Так, недавно в соцсетях появились сообщения о грядущем якобы разводе Кудрявцевой с ее супругом Игорем Макаровым. Из-за этого, якобы, она и встретилась со «звездным адвокатом» Екатериной Гордон.