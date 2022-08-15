История любви и тайная свадьба на Мальдивах: раскрыты подробности отношений Нюши и Игоря Сивова

Свадьба одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса Нюши и Игоря Сивова стала неожиданностью для поклонников. Знаменитость держала в секрете подробности торжества, но журналистам удалось выяснить, что церемония бракосочетания состоялась на Мальдивах.

Личная жизнь исполнительницы хита «Вою на луну» Нюши всегда вызывала интерес у поклонников ее творчества. Артистке приписывали роман со звездой сериала «Кадетство» Аристархом Венесом и хоккеистом Александром Радуловым, но эта информация не нашла подтверждения. Вскоре у певицы завязались отношения с Егором Кридом, но спустя два года пара распалась. По словам певицы, причиной расставания с артистом стали разные взгляды на жизнь.

В январе 2017-го Нюша заявила, что выходит замуж и решилась раскрыть имя жениха. Радостной новостью исполнительница хита «Наедине» поделилась в соцсетях, опубликовав фотографию, на котором отчетливо видно обручальное кольцо. Избранником знаменитости стал Игорь Сивов, занимающий пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

История любви и брак с Игорем Сивовым

На протяжении некоторого времени личность возлюбленного оставалась тайной за семью замками. Впервые Нюша вместе с Игорем Сивовым появились на публике в мае 2017 года на закрытии сезона КХЛ.

Пара вместе 5 лет, но их отношения настолько покрыты тайнами, что мало кто знает об их истории любви. Познакомились супруги на работе. В 2013-м Нюша приехала с сольным концертом в Казань, а Игорь Сивов работал организатором крупномасштабных мероприятий. Как призналась артистка, они влюбились друг в друга с первого взгляда. При этом на момент их знакомства предприниматель состоял в браке, в котором подрастали двоих сыновей.



Изображение взято с: соцсетей Нюши

«Когда узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова быть любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать…» – призналась Нюша.

Певица добавила, для нее это щекотливая ситуация, поскольку она, как и любая другая женщина, не хотела быть разлучницей. Ранее для селебрити отношения с женатым были под запретом, но порой в жизни происходит так, что когда чего-то не хочется, то это приходит.

Предложение руки и сердца Нюша получила от избранника во время совместной поездки в Африку. По словам звезды эстрады, это было очень романтично. Сивов, встав на одно колено, преподнёс знаменитости кокос, внутри которого находилось кольцо.

Позже исполнительница Нюша сообщила, что свадьба назначена на лето 2017 года. Однако в июле в Сети появилась информация о том, что исполнительница и Игорь Сивов тайно расписались в Казани, а после отправились на Мальдивы, где состоялась официальная церемония бракосочетания. на которой присутствовали родные и близкие пары.



Изображение взято с: соцсетей Нюши

Стоит отметить, что организационными вопросами к свадьбе занимался Сивов. Праздник длился на протяжении трёх дней. Молодожёны и гости поселились в гостинице в ретро-стиле, а само мероприятие проходило в трёх ресторанах. Среди приглашенных гостей были Дмитрий Хрусталёв и Константин Хабенский.

Кроме того, влюблённые соблюдали все традиции: выкуп, во время которого жених придумал и исполнил песню в честь невесты; танец молодоженов, а также подача свадебного торта.

Второй день свадьбы отпраздновали вечеринкой на пляже, куда молодожёны пригласили всех своих друзей. Медовый месяц пара провела на Мальдивах.

Привычка удивлять: Нюша раскрыла имена дочери и сына

Нюша и её супруг Игорь Сивов на протяжении длительного времени скрывали, что артистка находится в «интересном положении». О том, что пара ждёт первенца, стало известно лишь в мае 2018 года, когда у знаменитости округлился живот. Известно, что будущие родители тщательно готовились к рождению малыша, поэтому приняли решение, что ребёнок появится на свет за рубежом.

6 ноября 2018 года в одной из элитных клиник США Нюша родила дочь, которую назвала необычным именем Симбой. Как призналась певица, она понимала, что реакция общественности может быть непредсказуемой.



Изображение взято с: соцсетей Нюши

«Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы её зовём Симбусей, Симбочкой», – подчеркнула Нюша.

Стоит отметить, что второй малыш в семье Нюши и бизнесмена появился в декабре прошлого года. Известно, что родители долгое время держали в секрете имя наследника, но со временем признались, что мальчика назвали Сафроном.

По словам Игоря Сивова, красивое имя сын выбрал для себя сам. При этом он добавил, что история, связанная с выбором имени, очень мистическая, но её они с Нюшей расскажут в другой раз.