Мнение: Как получать на пенсии 93 тысячи в месяц (на семью)

Три года назад читатель решил позаботиться о своей пенсии самостоятельно. Подсчитав, что государство обеспечит ему максимум 39 тысяч рублей в месяц, он составил план получения дополнительного дохода. Мы с вами обсуждали это вот здесь.

План, кажется, работает. На днях читатель прислал мне письмо с новыми расчётами, согласно которым его пенсионный бюджет составит 93 тысячи в месяц на двух человек. Публикую письмо:

За прошедшие 3 года мой счёт в негосударственном пенсионном фонде обогнал накопительную пенсию (она заморожена и пополняется только процентами). Буду туда добавлять небольшую сумму через механизм «софинасирования». Размер накопительной пенсии сейчас считается как накопленная сумма делить на 264, то есть у меня она будет (если не добавлять) около 500₽, что лишает её смысла. НПФ все-таки может исчезнуть, а диверсификация наше всё, поэтому планирую туда закидывать около 2000₽ (в ценах текущего года), что в итоге к моменту выхода на пенсию даст примерно 2800₽ к базовой пенсии (около 15%).

Условная «прогнозируемая» пенсия, рассчитанная исходя из баллов на текущий момент – около 21 тысячи рублей. Реально заработано на пенсию 10’500₽ (стаж 15 лет), то есть на данный момент уже выполнены минимальные условия для получения государственной пенсии.

Счёт в НПФ пополняю на сумму около 3000₽ в месяц, налоговый вычет не использую, так как есть вероятность что буду менять жильё — если оттуда снять деньги, придётся возвращать налоги. Сейчас в НПФ лежат 175 тысяч рублей (из них 13 тысяч — это накопленные проценты по пенсионному счету за 4 года). Прогнозируемый доход от НПФ — около 10 тысяч в месяц (в ценах 2022 года).

Потихоньку формирую пакет Т.П.Р.У. на бирже — сейчас там около 200 тысяч, доход за год около 9 тысяч (без трейдинга, только минорные ребалансировки). Сейчас там 90% облигаций и 10% акций, дальше все новые средства идут в облигации, все проценты с них – в акции. В результате к пенсии получится соотношение облигаций с акциями 50 на 50. На текущий момент портфель просел из-за СВО примерно на 7 тысяч, но я полагаю, что ситуация выровняется.

Две квартиры продолжают сдаваться, текущий ценник 17 тысяч до налогов за каждую. Полученные средства частично идут на пенсию, частично идут на текущие расходы (не ущемляем качество жизни).

Итог.

Планируемая пенсия:

— 21’000₽ государственная;

— 10’000₽ от НПФ;

— 3000₽ накопительная;

— 14’800₽ от сдачи квартиры (за две 29’600₽).

— 15’000₽ доход с пакета Т.П.Р.У. (предположительно).

Таким образом, без учета государственной пенсии жены предполагаемый доход к пенсионному возрасту (в ценах 2022 года) около 79 тысяч рублей. Пенсия жены будет несколько меньше (полагаю около 14 тысяч). Итого — примерно 93 тысячи. Выглядит оптимистично, но я предполагаю, что наличие четырёх разных источников с соизмеримыми суммами предполагаемого дохода дадут возможность на пенсии жить достойно. Вариант раннего ухода пока не рассматриваю, ибо сидеть пинать балду не привык.

Уже сейчас наличие подушки даёт возможность перенести непредвиденные расходы в сумме превышающей месячную зарплату без каких-либо нервов и ненужной экономии. (Подушка составляет примерно 2 зарплаты, лежит на карточке с ежемесячными процентами на остаток, доступ в две кнопки).

Суммарные затраты на формирование пенсии (не считая пакета Т.П.Р.У., туда пока планово не закидываю, пополняю избытком денег, после того как произведены все плановые и неплановые расходы) около 3 тысяч. В ближайшие месяцы увеличу до примерно 6 тысяч (разбираюсь, как правильно пополнять накопительную часть пенсии). Зарплата 40 тысяч. Квартиры куплены в браке, одна из них в ипотеке (сама себя оплачивает и ещё остаётся).

Все вышеперечисленное — это план, который, возможно, сработает, а возможно, и нет. В бизнес пока идти не собираюсь, но, может быть, когда-нибудь соберусь. Я искренне благодарен урокам финансовой грамотности, которые получил из вашего блога, и думаю что жить «на нищенскую пенсию» в том числе благодаря вам мне не придётся.

Традиционно несколько комментариев от меня.

1. Раскладывать яйца по корзинам — очень хорошая идея. «Один — худшее число в бизнесе».

2. Негосударственным пенсионным фондам я не верю. Пока что они демонстрировали только умение проедать деньги клиентов, назначая себе конские комиссии за управление и теряя деньги даже на растущем рынке.

3. После 2020 года я весьма скептически настроен по отношению в том числе и к рублёвым облигациям. Если раньше рублёвые облигации выгодно выделялись на фоне планово-убыточных долларовых и евровых, то теперь доходность по ним явно недостаточна, чтобы покрыть риски обесценивания рубля. Спекуляции на высокодоходных облигациях бывают иногда интересны, но мы сейчас явно обсуждаем другую историю.

Проще говоря, облигации имеют потолок доходности, но не имеют дна, которое ограничивало бы возможные убытки. Очень специфический в нынешних условиях инструмент.

4. Акции, в отличие от облигаций, имеют два преимущества. Во-первых, они защищены от инфляции, так как представляют собой долю в бизнесе. Во-вторых, при некоторой удаче по акциям можно получить очень и очень хороший доход — особенно если вкладываться на 15-20 лет или на более долгий срок.

5. Квартиры — это довольно надёжно, особенно если как следует всё продумать, то есть не влезать в тяжёлую ипотеку, не брать квартиры в одном доме и так далее.

6. В целом план выглядит вполне реалистично. Если продолжать работать в том же направлении, заявленные 93 тысячи в месяц (в ценах 2022) вполне достижимы.