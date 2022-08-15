Володин заявил о банкротстве Украины

Спикер уточнил, что собираемые на Украине налоги формируют лишь 40% бюджета страны. Более 60% бюджетных средств направляются на военные расходы.

“Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла”, – констатировал председатель ГД.

Ранее Володин прокомментировал претензии Киева на треть зарубежного имущества бывшего СССР, в настоящее время принадлежащего России.

Политик напомнил, что все обязательства по выплате долга взяла РФ. Кроме того, Киев с 1991 по 2013 годы получал от Москвы материальную поддержку, энергоносители по льготным ценам, кредиты и другие преференции на сумму 250 миллиардов рублей.