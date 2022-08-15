 

Молодежный форум «Машук» открылся в Пятигорске

15.08.2022, 10:45, Новости дня
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Всероссийский молодежный форум «Машук» открылся в Пятигорске, на него собрались участники из России, Донбасса и Запорожья.

«Мы не должны забывать, что сегодня здесь присутствует молодежь Донбасса – ЛНР и ДНР, Запорожья. Планы – увеличивать число (участников), обязательно не потерять этот форум, потому что мы видим, что многие форумы быстро заканчиваются», – сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем проще будет друг с другом работать. «Вот чего мы ожидаем от «Машука» и всегда эта задача будет за ним сохраняться», – добавил глава региона.

В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что самое главное – это возможность молодежи раскрыть свои таланты и способности, передает РИА «Новости».

«Тут собралась активная, талантливая молодежь, которая хочет что-то сделать. На форумах рождаются сумасшедшие идеи, которые потом выстреливают. То, чего не хватает иногда нам всем, потому что мы привыкли к определенным стандартам. Хорошо, что расширяются границы форума: он был Северо-Кавказский, а стал всероссийский. Интеграция – это самый классный критерий всех форумных кампаний. Вся молодежь – это будущее России, поэтому от того, какая она будет, зависит будущее страны», – подчеркнул Меняйло.

Форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года.

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