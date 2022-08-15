 

В России за сутки госпитализировали 1,6 тыс. человек с коронавирусом

15.08.2022, 10:45, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки госпитализирован 1581 человек, на 11,7% меньше по сравнению с 14 августа.

Выписаны в связи с выздоровлением 15410 человек, на 3,1% больше по сравнению с 14 августа, выявлено 25273 новых случая COVID-19, подтверждено 53 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 84 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в РФ госпитализировано 1790 человек, на 35,2% меньше по сравнению с 13 августа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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