 

Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

15.08.2022, 10:45, Новости дня
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Виталий Кличко заявил, что представитель офиса президента Украины угрожал ему лишением гражданства. Поводом для этого якобы стала подпись Кличко под открытым письмом президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.

По данным офиса президента, у Кличко есть еще и паспорт Германии, а двойное гражданство законодательство Украины не допускает. «После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: «Я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», – рассказал мэр Киева в интервью украинскому изданию «Бабель», уточнив, что данный разговор состоялся с представителями офиса Зеленского.

«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», – передает ТАСС слова Кличко.

По данным украинских СМИ, более сотни предпринимателей, политических и общественных деятелей подписали открытое письмо на имя Зеленского с просьбой пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

В настоящий момент украинское законодательство разрешает одно гражданство, но механизма лишения паспорта Украины за двойное гражданство нет, поэтому Украина юридически воспринимает людей с несколькими паспортами только как своих граждан – другие не признает.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.

Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.

До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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