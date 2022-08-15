Красовский жестко раскритиковал друга Хаматовой режиссера Херманиса

Журналист Антон Красовский прокомментировал дружбу Чулпан Хаматовой с режиссером Алвисом Херманисом. В своем Telegram-канале он жестко раскритиковал кинодеятеля, рассказав о его личных качествах и отсутствии таланта.

После начала спецоперации РФ некоторые отечественные селебрити поспешили покинуть родину. Среди сбежавших была и актриса Чулпан Хаматова, ранее агитировавшая за Владимира Путина и высказывающаяся, что жизнь в КНДР лучше, чем революции. Как оказалось, патриотизм звезды закончился, как только она сменила место жительства, избрав для этого Латвию. Вопреки прогнозам российских коллег, журналистов и блогеров, звезда картин «Меченосец» и «Зулейха открывает глаза» нашла себе работу в прибалтийской республике.

В этом ей очень помог рижский режиссер Алвис Херманис, приютив в одном из местных театров. Здесь бывшая сурперзвезда российского кино теперь играет роли, которые ей дают. Антон Красовский, часто довольно резко высказывающий свое мнение, пояснил о качествах Херманиса, которые ему известны. Как оказалось, именитый латвийский кинодеятель не обладает действительно высокими качествами, которым он должен бы был соответствовать.

Ранее Алвис Херманис опубликовал не одно интервью, в которых нелицеприятно отзывался о России. Антон Красовский уверен, что сравнение русских с животными, которое использовал латышский режиссер, отображает личность самого Херманиса. Он назвал его «глупой квакающей жабой» с такого же уровня спектаклями, не имеющими ничего общего с талантом и искусством.