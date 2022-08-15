У Вдовиченкова было четыре жены. Любимов не спал с Вилковой до свадьбы. Жизнь звезд “Бумера

Фильм Петра Буслова, бюджет которого составил 700 000 долларов, в итоге заработал в прокате более миллиона долларов. Музыкальная тема Сергея Шнурова “Бумер”, звучала на каждом втором телефоне. Однако любовь к актерам и ленте победила.

Хотя эксперты критиковали “Бумер” за ненормативную лексику и маргинальность, называли его маленькой версией “Бригады” и противоположностью “Антикиллеру”, это не помешало ему стать популярным криминальным роуд-муви. Казалось бы, сюжет прост: Четверо гангстеров пытаются скрыться от преследователей, угнав BMW. Однако с каждым шагом шансы на положительный финал уменьшаются.

“Тема фильма в том, что “Бумер” происходит не от слова “машина”, а от слова “бумеранг”, которое говорит о том, что за каждое действие человека приходится отвечать. Об идее фильма в программе “Оптимальный вариант” пояснил Андрей Мерзликин.

Сегодня мы не будем рассуждать о режиссере и его режиссерской философии. Прошло 19 лет со дня выхода фильма “Бумер”. Это значит, что пришло время поразмышлять об эволюции актеров, сыгравших роли в фильме.

Он рассказал, что вырос на улице и что служба в военно-морском флоте сделала его более сдержанным. Именно это и нужно было актеру, чтобы сыграть бескомпромиссных гангстеров, готовых на все ради своих друзей. В итоге Вдовиченков победил в разборке. В 2010 году он разозлился на другого водителя и открыл по нему огонь из автомата. Серьезных ранений не было.

Актер в роли рэкетира не нашел успеха. Он снялся в фильмах “Салют-7”, “Дорогой папа”, а также в комедии “Батя”. Фильм “Левиафан” стал особой частью его жизни, ведь именно там он встретил Елену Лядову, свою главную любовь.

Жизнь “Бумера” была бурной до примирения с коллегой. Владимиру было 18 лет, когда он женился на своей первой жене. Однако позже жена ушла из семьи и стала жить со своим дядей. Актер был женат еще раз с Леонидом. Однако из-за стремления Вдовиченкова переехать в Москву и желания завести ребенка, брак распался. Актер переехал в столицу с Натальей Давыдовой, бизнес-леди, но их отношения были натянутыми из-за роста его карьеры.

В 2004 году Владимир женился на Ольге Филипповой, и у них родился ребенок Вероника. О расставании было объявлено как раз во время съемок “Левиафана”. Вдовитченков уже был в Каннах и ухаживал за Лядовой. Пресса также узнала, что ранее он расстался с Филипповой. Неизвестно, когда именно начался их роман, но Ольга считает, что именно Елена развела ее с гражданским супругом.

Вдовитченков женился на Лядовой, и они быстро стали одной из самых скрытных и красивых пар в российском шоу-бизнесе. Слухи о ее беременности ходят почти каждый год. Однако это вызывает у нее улыбку. Владимир говорит, что был по-настоящему счастлив со своей партнершей и даже полюбил ее.