Роза Сябитова экономит на своей внучке: “Подгузники стоят 200 тысяч !”. Может, мне стоит купить марлю?

Роза Сябитова, телеведущая, была шокирована высокими ценами на детские товары. На год подгузники обойдутся родителям в 200 000 рублей.

Недавно Ксения, 30-летняя бабушка, стала главной свахой в стране. Она родила дочь. Роза Сябитова принимает активное участие в жизни внучки и старается во всем поддерживать молодую маму. Ее беспокоит финансовое благополучие семьи.

“Мои дети самостоятельны в этом вопросе, но я стараюсь им помогать. До рождения внучки у нас была финансовая подушка безопасности. Мы поступили правильно”. Она сетует на то, что рождение ребенка может стать дорогим удовольствием для молодых людей.

Телеведущая, которой 60 лет, рассматривает возможность замены подгузников на марлю. По ее подсчетам, эта трата является существенной с точки зрения финансового здоровья.

“Мы подсчитали, что если у нас будет внучка, то только на подгузники мы будем тратить 200 тысяч в год. Это довольно много. Сегодня я даже подумывала о том, чтобы купить марлю”. Она считает, что ребенку все равно, что у нее под голенями”.

13 июля 2013 года внучка свахи была зачата. Роды были тяжелыми. Ксения вспоминает, что схватки долго не начинались, головка ребенка не опускалась, и было принято решение делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка и меня. Ксения шутит, что молодая мама уже готова ко второму.

Для новорожденного была проведена церемония имянаречения. Хотя родители не раскрывали имя ребенка на публике, бабушка во время интервью называла малышку Мирой.