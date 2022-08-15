 

Какие квартиры нельзя брать в ипотеку

15.08.2022, 9:50, Разное
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В последние несколько месяцев российский рынок недвижимости сильно лихорадит из-за ряда внешних факторов. Санкции и колебания курсов валют заставляет инвесторов принимать рискованные решения и не задумываться о будущем.

Заместитель руководителя ипотечного департамента фирмы “Этажи” Татьяна Решетникова рассказала покупателям о возможных рисках, которые сейчас могут подстерегать на рынке недвижимости, пишет РИА ФАН.

По словам эксперта, перед внесением задатка и заключением договора купли-продажи квартиры надо оценить все варианты развития событий, в том числе не самые радужные. Не все вторичные квартиры подходят для взятия в ипотеку. Задаток перед одобрением ипотеки надо давать только тогда, когда в договоре пропишут, что его могут вернуть в случае неодобрения требуемой суммы.

Также важно обращать внимание на стоимость страхования квартиры. Обратить внимание надо на указание таких моментов как аварийное состояние, нахождение в зоне затопления на первом этаже, износ здания и другое. Особенно осторожно стоит покупать квартиры, в которых есть деревянные перекрытия. Также стоит обратить внимание на межевание объекта, если речь идет о покупке дома. Квартиры, которые содержат все эти риски, не стоит брать в ипотеку.


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