 

Власти Латвии заморозили рублёвый счёт, открытый Максимом Галкиным для сбора средств в помощь Украине

15.08.2022, 9:33, Разное
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Израильский артист Максим Галкин пожаловался в соцсетях на действия Банка Латвии, заморозившего своим решением рублёвый счёт, открытый им для сбора денег на помощь Украине.

По приблизительным оценкам, на счету заморожено 11 млн рублей, пожертвованных эмигрантами.

Война в УкраинеВ пятницу Банк Латвии объявил, что будет замораживать и изымать средства носителей гаплогруппы R1a независимо от их юридического статуса, хранящиеся в латвийских банках. По оценкам экспертов, только в первый день было изъято более 4 млн долларов, принадлежащих российским артистам, айтишникам и деятелям культуры, переехавшим в Латвию с февраля.

Галкин заявил, что латвийский центробанк совершил ошибку, заморозив его деньги. Также артист заметил, что является носителем совсем другой гаплогруппы, и предложил пройти независимое исследование формы черепа, если это поможет разблокировать счёт.

– Мне жертвовали многие известные деятели культуры: Евгения Альбац, Максим Кац, Михаил Шац, Михаил Ходорковский, Чулпан Хаматова и другие. Не понимаю, почему мы попали под раздачу из-за закона о гаплогруппах. Другая страна бы нам за это медаль дала, а Латвия нас грабит, – жалуется артист в соцсетях.

В пресс-службе Центробанка Латвии подтвердили, что средства будут разморожены только, если их владельцы докажут, что не подпадают под действие закона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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