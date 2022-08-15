РКК «Энергия» представила макет Российской орбитальной станции на «Армии-2022»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022».

На макете представлена станция сразу второго этапа. На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс», передает ТАСС.

«В настоящее время РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) разрабатывает эскизный проект Российской орбитальной станции, развертывание которой предполагается в два этапа. По предварительным проработкам, на первом этапе станция будет включать четыре модуля: научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. м, в том числе до 19 куб. м для размещения научного оборудования», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

В госкорпорации рассказали, что на втором этапе Российскую орбитальную станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания. За счет этого суммарный гермообъем станции для экипажа из двух-четырех человек увеличится до 667 куб. м, из них до 49 куб. м – для установки научной аппаратуры.

Среди новых качеств и возможностей национальной станции разработчики выделяют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования.

Ранее генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил журналу «Русский космос», что новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет использовать как базу для полетов к Луне, куда будут прибывать космические корабли с Земли.

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