 

Цены на нефть снизились на ряде факторов

15.08.2022, 9:21, Новости дня
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Мировые цены на нефть в понедельник снижаются более чем на 1%, инвесторы оценивают ряд факторов – как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

По состоянию на 9.02  цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,12%, до 97,05 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 1,13%, до 91,05 доллара, передает РИА «Новости».

В понедельник утром цены на нефть снижаются, чему способствует ряд факторов. Так, негативное влияние на нефтяные котировки оказывает статистика из Китая – объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Такой статистике способствуют возобновившиеся в очередной раз коронавирусные ограничения в связи с политикой «нулевой заболеваемости».

Рынки также продолжают оценивать факторы, указывающие на увеличение предложения черного золота. Инвесторы следят за переговорами между США и Ираном насчет возможного возобновления поставок нефти из Ирана.

«Возобновившиеся коронавирусные ограничения в Китае оказывают давление на спрос на фоне опасений по поводу рецессии, в то время как опасения по поводу предложения ослабли», – считает основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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