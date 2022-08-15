 

Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия»

15.08.2022, 9:21, Новости дня
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Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации.

«120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха.

Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.

По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего.

Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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